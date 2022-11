Sindssygt: 180 køer forgiftet

Fødevarestyrelsens analyser af fluorstoffer i blodet fra kreaturer, der græsser på Agger Tange, viser, at kødet kan være sundhedsskadeligt for forbrugerne. Det skaber debat

- Det er en tikkende bombe, og mon ikke vi kan konstatere, at den er delvist udløst ...

Sådan skriver Kennet B. i en Facebook-kommentar om kemikalieforurening og de 180 kreaturer på Agger Tange, der ikke må slagtes på grund af højt indhold af stoffet PFAS.

Advarer strandgæster: 'Kom ikke i kontakt med havskum'

Sindsygt - og trist

Agger Tange ligger ved Vesterhavet, og nationen! har talt med ejeren af dyrene, Leif H, der bekræfter, at han har modtaget et brev fra Naturstyrelsen om, at hans dyr ikke må slagtes og sælges til forbrugerne.

Og Kenneth er ikke den eneste, der er rystet over, at den slags forurening findes i Danmark:

- Hvor er det sindsygt. Og trist. Faktisk bare....fuck, skriver Kat H. og Søren G. er enig:

- På hylden med al det Ukraine-fis og på med vanten med lidt mere nærmiljø problemer, skriver han.

Ingen kompensation til Leif

Ejeren af de 180 kreaturer, Leif, fortæller, at et kreatur kan være 10-12.000 kr værd - men Naturstyrelsen har ikke tilbudt ham nogen kompensation. Styrelsen skriver i et svar til nationen, at Fødevarelovgivningen ikke giver dem mulighed for at dække ejerens tab. De skriver også, at de på Agger Tange holder øje med, om der er fluorstoffer (PFAS) i græs og overfladevand:

- Niveauerne af fluorstoffer i miljøet er så høje, at Fødevarestyrelsen har besluttet, at det kvæg, der har græsset i området, ikke må slagtes og sælges til konsum.

Der går mindst et år

- Fødevarestyrelsens analyser af fluorstoffer i blodet fra Leifs dyr har efterfølgende bekræftet, at kødet fra dyrene kan være sundhedsskadeligt for forbrugerne.

- Indholdet af fluorstoffer i kvæg falder over tid, hvis dyrene flyttes til et område, der ikke er forurenet.

- Dyrene på Agger Tange er så forurenede, at de skal gå på et område uden forurening i mere end et år, før PFAS-forureningen i dyrene er nedbragt til et niveau, der ikke kan være skadeligt for forbrugerne, skriver Naturstyrelsen, men hvad siger du?