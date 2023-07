Sindssygt foto: Tak for lort

- Problemet er ikke økologisk tøj versus ikke-økologisk tøj; Nej, der er simpelthen for meget tøj.

- Og intet af det her betyder noget, hvis vi ikke bremser produktionen.

Sådan siger Liz Ricketts, fra The Or Foundation, der opfordrer tøj-branchen til at være ærlige med, hvor meget tøj de producerer hvert år. Og derpå forpligter sig til at reducere den produktion med 40 procent.

Liz har sammen med tøjhandlere fra Ghana være på europæisk rundtur for at fortælle, hvor meget af den tøj, der bliver samlet ind til genbrug, der rent faktisk bliver genbrugt. Og hvor meget, der ender på store lossepladser i landet. Og tallet er rystende:

Lavere kvalitet, mere spild

- Omkring 40 procent af de tekstiler, der ankommer til markedet Kantamanto i Ghana, bliver kasseret som affald.

- Væksten i 'fast fashion' er med til at presse dette tal op.

- Det er tøj af lavere kvalitet, og når kvaliteten daler, bliver der mere spild, skrev The Guardian tidligere på sommeren.

Send penge med genbrugstøjet

Liz Ricketts har givet nationen! lov til at bringe billederne af de mange tons indsamlet tøj, der ender som affald på Ghanas lossepladser. Og nogle gange i havet, fordi lossepladserne er fyldt.

The Or Foundation mener, at der skal indføres et 'udvidet producent ansvar' som man kender fra f.ex. bryggerier. En afgift på produceret stykke tøj, der kunne være en halv euro, eller 3,75 kr:

- Spildet er faktisk chokerende.

Det koster at håndtere andre menneskers affald

- Og vi opfordrer til, at der bliver overført økonomiske ressourcer sammen med det tøj, der kommer her.

- Økonomiske ressourcer, der skal betale den gæld, som samfundet har påtaget sig ved at håndtere andre menneskers affald, betale for værdige arbejdsforhold og betale regningen for at rydde op, der hvor naturen allerede har taget skade, skriver Liz til nationen!.

Skru ned for forbruget

Modeindustrien står for 10 procent af verdens CO2-udledning, skriver DR Nyheder, der også har talt med lektor og ekspert i tekstil ved Det Kongelige Akademi Kirsti Reitan Andersen om problemet:

- Vi har at gøre med en branche, som har et massivt problem med både overproduktion og overforbrug. Hvis vi vil gøre noget ved konsekvenserne, så skal vi skrue ned for forbruget, siger Kirsti Reitan Andersen til DR Nyheder, men hvad siger du?