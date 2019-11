Skaarup har vist glemt hvad han stemte i 2003

Det vigtigste er at fastslå, hvorfor verden i dag stadig trues af en militant, menneskefjendsk og morderisk organisation ved navn Islamisk Stat. Og dér mener jeg, at Dansk Folkeparti bør erkende sit medansvar, skriver Troels M.

- I et indlæg i denne avis den 28. oktober hævder Peter Skaarup, at verdens ondeste mand nu er død.

- Dette med henvisning til at Abu Bakr al-Baghdadi, lederen af Islamisk Stat (IS), er blevet opsporet i Syrien af amerikanske specialstyrker og dræbt.

Se også: IS ligner lige nu en parentes i verdenshistorien, men ...

- Jeg skal ikke gøre mig klog på, om al-Baghdadi havde gjort sig fortjent til denne titel – altså verdens ondeste mand.

- Efter min mening kunne et par andre gøre ham rangen stridig, f.eks. USA's nuværende præsident, Nordkoreas diktator, og Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Hvordan var det nu at IS opstod?

Sådan indleder Troels M et indlæg om Islamisk Stat og Dansk Folkeparti. Troels har tidligere serveret debat-godbidder som Troels vil give Støjbjerg en lektion i frygt og respekt: 90 procent er muslimer (321 kommentarer) og Vi er styrtende rige her i Danmark: Flovt vi ikke giver mere til Afrika (481 kommentarer) og nu vil han gerne minde folk om, hvad der skete tilbage i 2003. Hans brev fortsætter derfor således:

- Jeg deler Peter Skaarups håb om, at verden kan blive et bedre og mere sikkert sted for os selv, vores børn og børnebørn uden dette fanatiske og menneskeforagtende monster – den tidligere leder af IS. Men lad det nu ligge.

- Hvad jeg finder mere interessant, er følgende udsagn fra Skaarup: 'Grunden til terrororganisationens opståen var, at Irak var fanget i et sekterisk og politisk kaos, mens Syrien blev ramt af en ulykkelig og uløselig borgerkrig, hvilket åbnede for, at Islamisk Stat kunne rykke ind og erobre store områder i de to lande.'

- Jeg synes, at han noget let kommer frem til ovenstående udsagn gående ud på, hvordan IS opstod.

Husk 16 år tilbage

- Jeg vil derfor opfordre ham til at tænke sig grundigt om og gå godt og vel seksten år tilbage i tid. Jeg er overbevist om, at dette vil være muligt for ham, da han allerede i 2003 var et indflydelsesrigt medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

- IS opstod i kølvandet på den amerikansk ledede invasion af Irak i marts 2003 (se denne fra wikipedia)

- Invasionsstyrken nedbrød al offentlig infrastruktur fra Saddam Husseins styre.

- Dette skabte et magtvakuum, der banede vejen for den nuværende shiamuslimsk dominerede regering, og IS dannedes så bestående af sunnimuslimer, der havde støttet Saddam Hussein.

- Den amerikanske militære operation fik helhjertet støtte fra den daværende VK-regering under ledelse af Anders Fogh Rasmussen, som hentede det nødvendige antal mandater fra – gæt hvem – ja, rigtigt! Dansk Folkeparti!

- En beslutning, der på det tidspunkt og siden da er blevet stærkt kritiseret. For Danmark var ikke i nyere tid gået ind i en væbnet konflikt med et så spinkelt politisk flertal bag beslutningen.

Var Irak værre under Saddam?

- Det kan diskuteres, om Irak før 2003 under Saddam Husseins diktatur var et værre sted end efter invasionen, og den diskussion tager jeg gerne. Men det er ikke relevant længere.

- Det vigtigste er at få fastslået, hvorfor verden i dag stadig trues af en militant, menneskefjendsk og morderisk organisation ved navn Islamisk Stat. Og dér mener jeg, at Dansk Folkeparti bør erkende sit medansvar.

- Hvad jeg yderligere finder bekymrende er, at Skaarup efter denne lemfældige omgang med historiske fakta benytter lejligheden til igen at synge Dansk Folkepartis velkendte melodi – nemlig at vi må begrænse indvandringen af muslimer.

- Igen overser han – eller fortrænger – at det store flertal af de i Danmark bosiddende muslimer er godt integreret, har et lønnet arbejde eller er selvstændige erhvervsdrivende, betaler deres skat og dermed bidrager til fællesskabet.

LTF og Hells Angels

- Der er så et mindretal, der organiserer sig i bander som f.eks. LTF og er dybt asociale. Det samme kan siges om det mindretal af etniske danskere, der organiserer sig i grupper som Hells Angels, Bandidos etc.

- Jeg skal undlade at spørge Skaarup, hvad han vil gøre ved det problem, men et eventuelt løsningsforslag fra ham vil selvsagt være velkomment.

- Der tegnes igen et billede af et Danmark, der er ved at bukke under som følge af en overvægt af 'uintegrerbare indvandrere fra Mellemøsten' (som Skaarup skriver), der klumper sig sammen i ghettolignende boligområder og truer samfundets sammenhængskraft.

- Jeg vil henvise til et indlæg i Berlingske den 29. oktober skrevet af Hans Lassen, ph.d., fra konsulentfirmaet Sisyfos.

- Med henvisning til en nylig medborgerskabsundersøgelse fra Integrationsministeriet konkluderes det, at ikke-vestlige indvandrere er mere jobmotiverede end etniske danskere.

Muslimske indvandrere vil integrere sig

- Iflg. undersøgelsen var der i Danmark pr. 1. juli i år 801.026 indvandrere og efterkommere svarende til 13,8 % af den samlede befolkning.

- Heraf udgjorde kategorien ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 511.625 personer, altså knapt 9 % af befolkningen.

- Iflg. samme undersøgelse havde gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere især deres oprindelse i ni lande, nemlig Tyrkiet, Syrien, Irak, Libanon, Pakistan, Bosnien, Iran, Somalia og Afghanistan – alle lande med en befolkning næsten udelukkende bestående af muslimer.

- Deres andel udgjorde 278.194 personer svarende til godt 54 % af de 511.625 personer.

- Man må formode, at personerne, der indgår i stikprøven, som har dannet grundlag for medborgerskabsundersøgelsen, er repræsentative for den samlede gruppe af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Hvilket betyder, at disse muslimske indvandrere og deres efterkommere faktisk er meget opsatte på at lade sig integrere – at de vil Danmark.

Islamfjendlig retorik er blevet almindelig

- Dette er vigtigt, for det kan bidrage til at nuancere det forenklede billede af muslimer, som Skaarup tegner i sit indlæg – og med ham adskillige andre politikere på højrefløjen.

- Lad mig derfor slutte med at opfordre Skaarup og hans meningsfæller til at ophøre med at grave grøfterne dybere, end de allerede er.

- Jeg er enig i, at der skal vises nultolerance over for både faktiske og potentielle terrorister.

- Men det bør ikke ske på bekostning af en stor befolkningsgruppe – vores muslimske medborgere – der på grund af den islamfjendtlige retorik, der desværre er blevet så almindelig i Danmark, i stigende grad føler sig uvelkomne, skriver Troels, men hvad tænker du?