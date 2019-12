Skænderi i pakkeshop: Hvor længe skal jeg vente?

- Jeg vil gerne dele min oplevelse med jer.

- Jeg gik til pakkeshoppen for at hente min pakke, men den gale grønthandler nægtede at aflevere min pakke til mig, fordi han havde travlt med at smide skrald ud og tømme varevogne.

Han blev rasende og råbte

- Jeg stod og ventede pænt, men da jeg spurgte ham, om han ikke ville aflevere min pakke til mig, så blev han rasende og virkede voldelig og råbte:

- 'Jeg har ikke tid!'

- Så spurgte jeg: 'Hvor længe skal jeg vente, for jeg ikke har tid og jeg skal på arbejde'.

Sådan indleder NM en mail til nationen! om den ubehagelige oplevelser hun havde i går, da hun skulle hente en julegave i sin lokale kiosk. nationen! kender både NM og kioskens navn, og i det svar som kioskmanden kommer med nedenfor, kan man læse at han heller ikke syntes situationen var rar. NMs brev fortsætter således:

Skrid og kom aldrig igen

- Kioskmandens svar var, at han ikke ville give mig min pakke, og han råbte:

- Skrid ud af min butik og kom aldrig igen!

- Jeg fik angst, skriver NM, og kioskmanden bekræfter over for nationen!, at han har sendt NMs pakke retur, og at hun ikke skal komme igen, når hun ikke kan finde ud af at tale pænt:

- Der er ret meget at se til, og når en kunde en sjælden gang imellem råber og ikke kan finde ud af behandle mig som et almindeligt menneske, så siger jeg:

- Jeg gider ikke høre på dig - ud med dig.

- Og så sender jeg kundens pakke retur, siger kioskmanden, som gerne vil benytte lejligheden til at bede folk om at have korrekt legitimation med:

- Her skal man vise pas, sygesikring eller kørekort, siger han, men hvad siger du?