Skal selv betale: Milliardær klager

Milliardær Knud Erik Andersen fra European Energy har tjent rigtigt gode penge på blandt andet solcelleparker. Nu ærgrer han sig over at skulle betale for at blive koblet på vores allesammens elnet

- Nu taler tallene sit klare sprog.

- Vi kigger ind i en markant nedgang i udbygningen af solenergi i Danmark.

- Det er vi rigtig ærgerlige over.

Skal selv betale - har formue på 9,1 milliarder

Sådan siger Knud Erik Andersen, topchef for European Energy, til Energiwatch.

Han er ærgerlig over de nye regler for etablering af vindmølleparker og solcellemarker, der betyder, at opstillere fra 1. januar selv skal betale for at koble deres anlæg på elnettet.

Men også de 400.000 danske husstande, der i år har fået glæde at hente strøm fra en nyopsat solcellepark, mens der nok kun bliver sat cirka halvt så mange solceller op næste år.

Vindmølleparker skal også betale

Topchefen er i år røget 16 pladser op på Økonomisk Ugebrevs liste over Danmarks rigeste med en formue på i alt 9,1 milliarder, men klager over, at de nye tilkoblingspriser også rammer vindmølleparker.

Mandag fortalte Green Power Denmark, at merprisen på at bygge en stor vindmøllepark kan komme helt op på 60 til 70 millioner kroner.

Energinet: Der er store udgifter

Det er distributionsselskabet Energinet, der har meldt de nye regler ud, og Marie Budtz Pedersen, områdeleder i Energinet Systemansvar, synes de er helt rimelige:

- I dag skyder solcelleparker og vindmøller op steder i landet, hvor der hverken er lokalt forbrug til at opsluge strømmen eller et elnet, som kan transportere de store mængder strøm væk.

- Det medfører store forandringer i elnettet og dermed også store udgifter til udbygning.

- Dem skal opstillerne også bidrage til – ikke kun forbrugerne - siger hun, men hvad siger du?