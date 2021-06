Skal skræmme asylsøgere: Helvedesmaskine

Det græske grænsepoliti opruster med lydkanoner, der fra toppen at et pansret køretøj kan sende høje, højfrekvente lyd, der skal stoppe migranter, der forsøger at krydse grænsen. EU-talsmand er skeptisk

- Altså, EU skal bare blande sig helt og aldeles udenom.

- I det mindste gør Grækenland noget for at stoppe økonomiske migranter, kriminelle og politisk islams storm tropper.

- Men hvad gør EU?

Asylrettigheder?

Sådan skriver Jesper B. i en af de 317 kommentarer, der er skrevet på Jyllands-Postens Facebook-profil om den 'lydkanon', de græske grænsevagter fremover vil bruge for at holde asylsøgere væk.

EU synes nemlig ikke - ifølge avisen - at maskinen, der kan sende en højfrekevent, infernalsk lyd i jetmotorstørrelse ud, ser ud til at leve op til 'de grundlæggende rettigheder, herunder asylrettigheder'. Og EUs talsmand for migrationsområdet i Kommissionen, Adalbert Jahnz, har udbedt sig en forklaring fra Grækenland.

EU er en katastrofe

Men Jesper er langtfra den eneste, der synes at Grækenland skal bestemme, hvordan de bevogter den græske grænse mod Tyrkiet:

- Det må og skal være det enkelte lands rettighed at beskytte sin grænse.

- EU skal selvfølgelig ikke bestemme om de må sende migranterne retur.

- EU er på mange områder en katastrofe, skriver Martin H. i en anden populær kommentar, mens Christine S. synes EUs interesse er helt på sin plads:

Håber aldrig i bliver forfulgt

- Jeg vil håbe for hver og en af de mennesker, der gemmer sig bag de mange kommentarer til det acceptable/gode/fantastiske/nødvendige i dette, ALDRIG får behov for beskyttelse fra forfølgelse, død og ødelæggelse, og at de i fald det skulle ske, bliver mødt med hjælp og solidaritet.

- Mage til selvtilstrækkelighed og selvfedme skal man lede længe efter, skriver hun.

Det græske grænsepolitit har ifølge nyhedsbureauet AP også sat en mur af stål op på visse grænsestrækninger, opstillet nye observationstårne, der skal monteres med langdistancekameraer, nattesynskikkerter og sensorer, som kan registrere bevægelse, men hvad tænker du?