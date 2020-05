Skal sluge psykofarmaka som straf: Ialt 16.445 piller

For to år siden fik Jørgen en behandlingsdom, fordi han tilbage i 2015 slog en anden patient på psykiatrisk afdeling. Nu vil han have dommen - som betyder at han skal sluge 9 piler pr dag - ændret.

- Hver dag mellem 10.00 og 10.30 kommer der 2 sosu-assistenter fra Viborg kommune og giver mig min morgenmedicin.

- Den består af 4 Delepsine ialt 2000 mg og så 2 bivirkningstabletter og 1 vitaminpille og 1 jernpille.

Og depotinjektion med Clopixol hver 3. uge

- Derudover er der 3 bivirkningstabletter som jeg selv skal tage hen over dagen. Bivirkningerne ved medicinen er nemlig ret slemme:

- Begyndende parkisonisme, hårfald samt kraftig savlen og jævnlige opkastninger og diarré

- Jeg får endvidere et skærm opkald hver aften ved 20-tiden fra hjemmeplejen.

- Og hver 3.uge får jeg en depotinjektion med 500 mg Clopixol.

Mange læsere var enige: For hård

Sådan indleder Jørgen N et brev til nationen! om den behandlingsdom, han fik for to år siden efter et håndgemæng på psykiatrisk afdeling. Jørgen har tidligere fortalt nationen! om straffen – som betyder at han skal spise psykofarmaka i fem år. Dengang var der en stor del af de mere end 10.000 læsere, der deltog i debatten, der mente, at straffen var for skrap.

Se også: Jørgen slog mand med knytnæve: Som straf skal han spise 12.775 piller

Og nu har han fået en advokat til at tage sagen i retten en gang til. Advokat Mette Grith Stage bekræfter over for nationen!, at hendes kontor ’ bistår ham i sagen, hvor han ønsker sin foranstaltningsdom ophævet’. Jørgen er nemlig ikke glad for alle de piller:

- Jeg kan ikke sige nej, selv om jeg har mange ubehagelige bivirkninger.

- Jeg fatter ikke at det er lovligt at invalidere mig, skriver Jørgen, men hvad tænker du?