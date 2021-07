Skammer sig: Buede af 'Der er et yndigt land'

- Fanme' respektløs at bue af den danske nationalsang. .

- Hvor pinligt.

- De skal skamme sig.

Bringer skam over England

Sådan skriver netdebattøren Redhead43 i en af - hold fast - 10.200 kommentarer, der er skrevet på avisen Dailymail.co.uk om englændernes sejr over Danmark i går. Redhead har fået voldsomme 8337 likes - og 1152 negative tilkendegivelser - for sin bemærkning. Og han er langtfra den eneste brite, der synes de fans, der buede højlydt da tonerne til 'Der er yndigt land' gjaldede over Wembley:

- Typiske engelske fans med lav IQ, der buer af af danskernes nationalsang.

Lagde du også mærke til de engelske fans opførsel, da den danske nationalsang skulle synges. Foto: Finn Frandsen

- De bringer skam over vores nation, skriver Freespeechman - der har fået 1032 likes. HonyeMonster har 911 for denne:

Lær lidt om respekt og etikke

- I er nødt til at lære jer selv, hvad respekt og etikette er.

- Man buer ikke af andre nationers nationalsang.

- Det er det laveste af det lave, skriver Honeymonster, og på avisens Facebook-profil er der også gang i selvransagelsen dagen efter sejren:

- England burde skamme sig.

- Det var totalt respektløs, den opførsel England viste under den danske nationalsang, skriver Paul S, i en kommentar.