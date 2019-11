Skandaløse afslag: Basims kone må ikke komme til Danmark

- Vi er en familie på 4 personer. 3 af de 4 er danske, mens min kone er iraker. Vores børn er 3 og 4 år gamle.

- Vi søgte visum for et familie-besøg og min kone fik afslag. Vi søgte igen familiesammenføring og vi fik afslag.

Mine børn er afhængige af deres mor

- Jeg kan hente mine små børn til Danmark, men de er alt for små at komme med mig alene, fordi de er afhængige af deres mor.

- Jeg og mine børn er danske og staten krænker min ret til at jeg og min familie bliver forenet.

- Det er klar krænkelse og klar undertrykkelse fra en mægtig stat mod sine statsborgere og mod mennesker!

Afslag på visum, juni 2018.

Afslag på familiesammenføring, september 2019

Arbejdede, betalte skat og fulgte lovgivningen

Sådan indleder Basim M et brav til nationen! om den i hans øjne meget uretfærdige behandling, den danske stat udsætter ham og hans kone og to små børn for. Basim har har boet i Danmark siden 1992 og er uddannet som bygningsingeniør. Han har arbejdet i Danmark i 14 år i træk, indtil han blev syg. Derfor er han førtidspensionist i dag. Hans brev - som han håber du vil dele med så mange muligt, så der kan komme fokus på familiens problem - fortsætter nemlig således:

- Jeg arbejdede hårdt og tjente landet og betalte skat og har ingen lovovertrædelser begået, siden jeg kom til Danmark.

- Hvorfor vil staten gøre mig fortræd? Hvorfor vil staten insistere at fratage mig min kone og mine små børn?

- Hvorfor vil staten Ikke give mig min ret til at jeg bliver forenet med min familie?

- Jeg lider af depression og PTSD, som er blevet meget værre pga afslaget for min kone.

Hvorfor respekterer staten ikke statsborgerskab og pas?

- Jeg har boet alene i mange år, og min børn vokser op uden mig ....pga statens umenneskelige lov og krav, som forhindrer mig, min kone og børn i at blev genforenet.

- Danmark er mit land, og jeg har tjent landet mere en halvdelen af mit liv.

- Jeg har pas og jeg og mine børn er statsborgere.

- Hvorfor respekterer staten ikke statsborgerskabet og passet.

- Skal staten blander sig i, hvilke koner, der kan komme og hvilke koner, som ikke kan komme?

Skal jeg skilles fra min kone?

- Skal jeg skilles fra min kone og smide mine børn ud, fordi de Ikke udfylder statens uretfærdige krav?

- Min kone er min kone og vil Ikke skiftes efter nogen behov. Folk har forskellige kompetencer og færdigheder.

- Sikke en slags diskrimination!

- Sikke en skandale!

- Sikke en skam, skriver Basim, der også har sendt den klage, han har indgivet over afslaget. I den klage skriver han, at konen selvfølgelig vil rejse ud igen, hvis hun får lov til at rejse ind på et visa. I afslaget står der nemlig, at staten ikke mener, at konens vilje til at rejse ud igen er 'fastslået'.