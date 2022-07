SKAT: Få løn i kontanter

- Jeg så et opslag på Facebook og tilbød - privat - at huse en ukrainsk flygtning. Det var midt i marts.

- Han er uddannet elektronikingeniør og har arbejdserfaring som kok og da det den 22/4 bliver tilladt for ukrainske flygtninge at arbejde i Danmark – selv om de ikke har opholdstilladelse - finder vi samme dag et arbejde som kok.

Han fik aldrig løn

- Flygtningen starter på job næste morgen den 23/4. Men……

Ukrainsk mand henter kone og tre børn hjem

Sådan indleder Henrik T et brev til nationen! om det stive danske system, der betyder, at den ukrainske flygtning han hjalp i arbejde, ikke har fået løn endnu. Henrik synes det skriger til himlen, at SKAT nu ligefrem opfordrer arbejdsgiveren – som Henrik gerne vil holde anonym – til at udbetale lønnen i kontanter. Hans brev – som nationen! har bedt Skattestyrelsen om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Timeløn 165 kr.: Ukrainere får job

Nåede aldrig at få et cpr-nummer

- Selv om vi – så snart ansættelseskontrakten var på plads – ansøgte om et skatte-cpr. nummer, så han kunne få udbetalt løn for sit lovlige arbejde, fik han det aldrig.

- Og fordi han nu har fået afslag på opholdstilladelse – fordi han flygtede fra Rusland til Danmark – får han det heller ikke.

- Skat nægter at udstede skatte-cpr. nummer med henvisning til afslaget fra Udlændingestyrelsen.

7500 kr er mange penge for en ukrainer

- Skat opfordrer nu til at indkomsten kan indberettes via e-indkomst, og udbetales i kontanter, men så skal der tilbageholdes 55% skat i stedet for de normale cirka 40%.

- Det handler om 7500 kr, og det er ret mange penge for en ukrainer.

- Men det handler også om et system, der sætter systemet før mennesket.

- Er det virkelige sådan Danmark vil kendes for at hjælpe ukrainske flygtninge, skriver Henrik, og nationen! har spurgt Skat, hvor ofte de råder folk til at få deres løn udbetalt i kontanter? Og om de godt kan forstå at Henrik/den ukrainske flygtning/den ukrainske flygtnings arbejdsgiver synes at systemet er for bureaukratisk?

Reglerne gælder også ukrainske statsborgere

Og de spørgsmål svarer Skattestyrelsen på sådan her:

- Skattestyrelsen kan på grund af den udvidede tavshedspligt ikke kommentere den konkrete sag.

- Vi kan generelt oplyse, at Skattestyrelsen er ansvarlig for opgaven med at udstede skattekort til udenlandske borgere, der får arbejde i Danmark.

- Såfremt borgeren ikke allerede har et cpr-nummer, udsteder Skattestyrelsen endvidere et skattepersonnummer. Inden udstedelse af skattekort og eventuelt skattepersonnummer skal Skattestyrelsen sikre sig, at borgere fra 3. lande har ret til at arbejde i Danmark.

- Dette gælder også ukrainske statsborgere.

Skattecpr fordi man skal ha' en bankkonto: Nej

- Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark administreres af udlændingemyndighederne. Ansættelsesforhold, herunder forhold vedrørende udbetaling af løn, beror på en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

- En borger, der ønsker at få oprettet en dansk bankkonto, skal rette henvendelse til et dansk pengeinstitut.

- Skattestyrelsen kan ikke oprette et skattepersonnummer alene til brug for oprettelse af en dansk bankkonto.

Man må godt få sin løn i kontanter

- I forhold til spørgsmålet om, hvor ofte Skattestyrelsen råder borgere til at få deres løn udbetalt i kontanter, skal det understreges, at styrelsen ikke rådgiver, men vejleder om skatteregler.

- Vurderingen er, at det ikke sker ofte, at Skattestyrelsen modtager spørgsmål, der kræver svar på, hvordan man kan udbetale løn.

- Der er i øvrigt ikke noget til hinder for at udbetale løn i kontanter. Derfor indgår denne mulighed også i vores evt. svar til borgere, skriver Skattestyrelsen, men hvad tænker du?