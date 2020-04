Skat gør Peter forbandet: Affaldsgæld på 69 øre

nationen! har modtaget et brev fra Peter M., der er i det røde felt, efter at have læst et brev fra gældsstyrelsen. Han synes de skulle droppet alle de små gældsposter, og sparet besværet.

- Jeg har modtaget et brev, der har gjort mig ret forbandet.

- Brevet er fra Gældstyrelsen og handler om nogle helt latterlige småbeløb.

107 kr pr år burde slettes

Sådan indleder Peter M en mail til nationen! om ret og rimelighed og SKATs bagatelgrænser. For Peter har nærlæst brevet fra Gældsstyrelsen mange gange, og regnet ud, at det SKAT beder ham betale, handler om ’gæld’ på lidt mere end 100 kr pr år for årene fra 2013 og frem til dag. Nogle af gældsposterne er helt ned på 25 øre - en er på 69 øre og handler om affald. Den er fra 2015. En anden er på 62 øre og handler om skorstensfejning.

Peter mener, at det offentlige – hvis regnestykket havde været i borgerens favør – bare ville ha’ beholdt pengene og henvist til en slags bagatelgrænse. Og hans mail – som SKAT/Gældsstyrelsen kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

Hvad har det ikke kostet skatteborgerne?

- Da jeg havde tænkt mig om og gået tallene efter og opdaget at beløbene under kr. 100 tilsammen bragte ’gælden’ ned på kr.753,28, blev jeg temmelig forbandet.

- For kr.735,28 fordelt på årene fra og med 2013 til og med 2015 (3 år) er 245,09 pr år.

- Da jeg gik videre og regnede fra og med 2013 til og med 2019, så blev det et latterligt lille beløb pr. år, nemlig kr.107,61.

- Et beløb i den størrelse mener jeg at jeg ALDRIG ville have fået tilbagebetalt.

- Så slog det mig - hvor mange har fået så latterlige krav og hvad har det ikke kostet skatteborgerne?

- I de fleste tilfælde sikkert mere end gælden man vil inddrive.

- Og så blev jeg virkelig sur for, hvis jeg ikke kan få penge tilbagebetalt, fordi beløbene er for små, så har SKAT vel for he..... heller ikke nogen ret til at kræve dem indbetalt.

- Eller er der et sæt regler for gældsstyrelsen og et andet for skattebetalere, slutter Peter M, og Gældsstyrelsen oplyser til nationen!, at der faktisk er en bagatelgrænse:

Største rykkerindsats i nyere tid

- Gældsstyrelsen påbegyndte i sommeren 2019 den største rykkerindsats i nyere tid målrettet omkring en halv million skyldnere med gæld til det offentlige.

- Da der ved udsendelse af rykkere bliver pålagt et rykkergebyr på 140 kr., er der i den aktuelle indsats ud fra et rimelighedshensyn indlagt en bagatelgrænse på 200 kr.

Brevene er billige - de udsendes automatisk

- Skyldnere med en gæld på under 200 kr. indgår fortsat i Gældsstyrelsens øvrige inddrivelsesaktiviteter og prioritering.

- Langt hovedparten af brevene er udsendt gennem en automatiseret proces til e-Boks og er derfor ikke forbundet med betydelige omkostninger, skriver Gældsstyrelsen, men hvad tænker du?