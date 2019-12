Skat griber ind: Flaskesamler satte 3000 kr. i banken

- I løbet af det sidste år har jeg nok sat cirka 52.000 ind på min konto.

- Det er lige omkring 4000 om måneden, da jeg ikke kan lide at have mønter liggende på værelset.

- 5. december satte jeg 3000 ind på kontoen.

Er det sorte penge?

Sådan indleder Henning P., der pga. af fysiske og psykiske problemer ikke kan passe et almindeligt arbejde og derfor samler flasker for at få penge til husleje, mad og andre udgifter - et brev til nationen! om ret og rimelighed for folk, der ikke vil lægge det offentlige til last og om særlige ordninger for hans flaskesamler-konkurrenter fra udlandet.

Henning fik nemlig lidt af et chok, da hans bank spurgte ham, om det var sorte penge, han var ved at sætte ind. Og det gjorde ham først forvirret og senere vred, da han begyndte at undersøge, hvilke regler han som dansk flaskesamler er underlagt - og hvilke regler f.eks. romaer fra EU-lande skal følge. Hans brev fortsætter nemlig således.

Har sat pantpenge ind i otte år

- Banken opdagede, at jeg havde betalte min husleje (etværelses lej.) via alle mine kontant-indbetalinger, og ville vide, om det var sorte penge.

- Jeg har sat pant-penge ind i de sidste otte år, og da jeg begyndte, spurgte jeg faktisk Skat. Og dengang skulle jeg ikke, men nu får jeg så at vide, at man skal betale skat af flaske-indtægterne.

- Men det allermest uretfærdige er, at det kun er danskere, der skal betale skat. Udlændinge, der er her under seks måneder ad gangen, skal ikke.

- Herudover får romaer ofte gratis overnatning og tøj og mad i Danmark.

- Det er varmestuerne, som hjælper dem med dette, og de får også EU-hjælp til at få job.

- Hvordan skal jeg få et job, skriver Henning, der har sendt svaret fra Skat med som dokumentation for, at han skal betale skat. Og et svar til Folketinget fra skatteminister Morten Bødskov(dateret 18. november 2019), der forklarer, hvorfor EU-borgere, der er i landet i mindre end seks måneder, ikke skal betale skat af flaskepant.

Brevet fra Skat til Henning ser sådan ud:

Og Morten Bødskovs redegørelse til Folketinget om beskatning af indtægter fra pantede flasker (dateret 18. november 2019) ser sådan ud: