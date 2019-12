Sker yderst sjældent: Hæveautomat spiste Børges 5000 kroner

nationen! fik et opkald fra Inge i tirsdags, der oprevet fortalte, at hun og manden Børge Helmuth sad uden penge i julemåneden, fordi han ikke fik pengene med hjem, da han hævede 5000 forleden

- Min mand Børge Helmuth var ved kontantautomaten Frederikssundsvejen 300, Nordea, d. 29.11.

- Han stak sit kort ind for at hæve 5000 kr, men der kom ingen penge ud.

- Så var vi nede i filialen i Vanløse og tale med dem. Og de kunne ikke hjælpe, og vi har forsøgt at ringe til Nordeas hovedkontor – forgæves.

- Og nu har vi ikke nogen penge … og vi skal vente 14 dage på at få en seddel, så vi kan melde det til politiet.

Ingen kunne hjælpe Børge

Sådan indledte Inge, der er 75 år og meget dårligt gående, en trist julehistorie om mandens seddelløse kontanthævning, da hun ringede til nationen! i tirsdags.

Børge – der er 84 – er heller ikke særlig godt gående, og de var så meget i nød, at de bad nationen! om hjælp. Og i det svar Nordea har sendt (læs det nedenfor) kan man da også læse, at det var godt de gjorde det:

Inges historie fortsatte nemlig således:

- Det var d. 29, kl. 07.00, og jeg er sikker på tidspunktet, får vi får sygeplejerske/hjemmehjælp kl. 6.30, der giver mig støttestrømper på.

- Ingen af os går så godt.

- Der var ikke nogen mennesker, der kunne hjælpe Børge – han stod der i et kvarter-tyve minutter – og kiggede på sit kort og sin tomme tegnebog.

Det var vores kostpenge

- Det var vores kostpenge, og nu har vi ikke noget før vi får pension i slutningen af december.

- Vi har heller ikke penge til hundemad, lød det fra Inge, der dog torsdag kunne meddele nationen!, at hun og Børge efter at nationen! havde kontaktet Nordea, har fået pengene retur. Bemærk formuleringen 'Indbetaling. Ej. udbt. 29/11':

Nordea skriver til nationen!, at der nok ikke har været fejl i automaten - men i den måde, parret efterfølgende blev serviceret:

- Vi oplever yderst sjældent, at vores hæveautomater ikke udbetaler det beløb, som en kunde har bedt om.

- Ofte handler det om, at kunden ikke får taget pengene fra maskinen hurtigt nok – og maskinen derfor tager dem ind igen af sikkerhedsmæssige årsager.

- Men når vores kunder beder om hjælp, er det selvfølgelig vores opgave at yde den service, de har brug for.

- Indimellem opstår der situationer, som vi skal lære af, så vi kan blive en endnu bedre bank for vores kunder, skriver Nordea, og Inge og Børge har eftrefølgende kontaktet nationen! og glædet sig over, at der nu er penge til mad i julemåneden.