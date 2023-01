Skete 141.500 gange: Rejsekort betaler tilbage

- Hej.

- Jeg har på ingen af mine rejsekort-rejser rejst til eller fra DTU, Rævehøjvej, Elektrovej eller Lyngby svømmehal, som det fremgår af systemet.

- Og da jeg kontaktede dem, blev disse rejser da også korrigeret.

- De erkender at mine daglige rejser indimellem overtakseres, grundet ’'fejlindstillet busudstyr’, som de kalder det.

Sjovt nok betalte jeg for meget

Sådan skriver Emil T. til nationen! om at betale med Rejsekort, når han kører med bus. Og betale for meget, når han kører med bus. Emil har foreløbig fået 10 kroner retur for en tur i december. Og 10 kroner retur for tur i tirsdags. Og nu tænker han, om han skal tjekke alle gamle rejser med Rejsekortet. Han brev – som nationen! har bedt Rejsekortet kommentere – fortsætter nemlig således:

- Der kan være utallige fejl i dette system, hvor busserne kører rundt med ’fejlindstillet busudstyr’.

- Og sjovt nok er fejlen endt med at jeg har betalt for meget, skriver Emil, der tænker at han nok ikke er den eneste, som har betalt for meget indimellem.

Det er chaufførerne

nationen! har derfor bedt Rejsekort svare på, hvor ofte der er udstyrsfejl, og om passagerne selv skal gøre opmærksom på fejlene? Og det svarer Rejsekort på sådan her:

- Det er korrekt, at vi til tider oplever fejl på busudstyr, som ikke er indstillet korrekt.

- Fejlen kan eksempelvis opstå, hvis chaufføren ikke får indstillet systemet til den korrekte rute, eller hvis bussen bliver omdirigeret til en anden rute, og buschaufføren ikke får opdateret systemet med den ny rute.

Og fejlene bliver fanget - de fleste altså

- Det betyder, at rejsehistorikken for den enkelte kunde ikke registreres korrekt, hvilket i nogle tilfælde kan have en betydning for beregning af prisen for den gennemførte rejse.

- Det er selvfølgelig noget, vi er meget opmærksomme på sammen med trafikvirksomhederne.

- Hovedparten af de forkerte registreringer af rejsehistorikken bliver opfanget automatisk i Rejsekortsystemerne og korrigeret.

- En meget lille andel bliver ikke opfanget automatisk, og opdages først når kunderne henvender sig til vores Rejsekort Kundecenter, hvorefter vi foretager rettelsen manuelt.

- Det er langt fra alle opdateringer af rejsehistorikken, der resulterer i en priskorrigering. En stor del af opdateringerne er ren og skær tilretning af ruten, så rejsehistorikken står korrekt i Rejsekortsystemet, og når kunden får vist sin rejse i selvbetjeningsløsningen på rejsekort.dk.

Men 4.500 fejl blev opdaget af kunderne

- I 2022 blev der i alt foretaget ca. 167 millioner rejser med Rejsekort.

- Heraf var der i alt ca. 141.500 rejser, hvor rejsehistorikken ikke blev registreret korrekt.

- Det resultererede i en automatisk tilbagebetaling til kunderne på i alt 361.745 kr. i 2022. Ud af de 141.500 rejser blev ca. 4.500 fejl opdateret på foranledning af kundehenvendelser, og det samlede beløb, der blev udbetalt til disse kunder, lød på i alt 62.571 kr.

- Manuelle fejl er svære at undgå i ældre systemer som Rejsekortsystemet.

Og vi afprøver en digital løsning

- Hos Rejsekort & Rejseplan A/S har vi derfor igangsat rejsen mod digitalisering af Rejsekort. I efteråret 2022 afprøvede vi et digitalt Rejsekort på mobilen i Nordjylland, og det gav god indsigt i, hvordan et digitalt Rejsekort kan fungere i det takst- og zonelandskab, som vi har i Danmark. Indsigterne skal vi bruge til kravspecifikationen af fremtidens digitale Rejsekort, som vi forventer at kunne implementere i løbet af de kommende år.

- Med andre ord er vi i gang med en række nye spændende digitale initiativer, som forhåbentlig betyder, at manuelle fejl inden længe bliver udfaset til fordel for digitale processer, skriver Rejsekort, men hvad med dig?