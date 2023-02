Skete igen: El-fejl til 42.000 kr

Nogle danskere oplever strømnedbrud - men der er også dem, der lige pludselig får alt meget strøm ind i huset. I Thisted fik et ægtepar smadret elektrisk udstyr for 42.000 kr

- Det samme er sket hos os.

- Alt blev voldsomt nedskrevet.

- Vi var helt uden skyld i det der skete, men alligevel kostede det os en del penge.

- Elselskabet burde holde os skadesløse.

Fejl: 400 volt i stedet for 230

Sådan skriver Henrik K. i en af de kommentarer, der er skrevet på Nordjyske.dk's Facebook-profil om det elektriske 'kæmpestød' elselskabet Thy-Mors Energi sendte ind i et pensionistpars hus sidste år - og de skader stødet, der var på 400 volt istedet for de normale 230 volt, anrettede.

Skader for 42.000 - fik under 10.000 i erstatning

For selv om der blev smadret elektrisk apparater - fryser, køleskab, opvaskemaskine, cirkulationspumpe, printer, internet-router til internettet plus en dyr inverter til solcelleanlægget på taget - for i alt 42.000 kroner, fik parret kun erstattet 6300 kr. fra deres egen forsikring og 3100 kr. fra elselskabet. Thy-Mors Energi gik nemlig ikke selv sind i sagen, men lod deres forsikringselskab håndtere sagen:

- Hvis vi begynder at udbetale erstatning til nogle, som ikke er berettiget til det, så er der kun resten af vores kunder til at betale.

- Man kunne godt synes, at det var rimeligt hvis vi var lidt large.

Det ville danne præcedens

- Men det ville danne præcedens, og vi skal kunne forsvare det over for resten af vores andelshavere, siger Kristian Tilsted, der er teknisk chef i netselskabet Elværk under Thy-Mors Energi til Nordjyske og henviser til at 'det er sådan vi håndterer det'.

For halvandet år siden skrev Kaj fra Fyn til nationen! om en tilsvarende sag - her endte Norlys med at erstatte det ødelagte - og læser man videre i kommentarerne på Nordjyskes Facebook, så bør selskabet kigge på sagen igen:

- Virkelig ikke i orden, at de ikke skal betale for skaderne.

- Dårlig behandling af kunder. Fuldstændig uacceptabelt,´skriver Herdis H. således og Lena P. synes ikke sagen skal slutte her:

- Gå i retten med det svineri der, skriver Lena, men hvad tænker du?