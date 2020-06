Skide vaskehal: Kræver ny lak til Audi 80

- Hej med jer..

- Lige sag for jer.. måske..

- Havde min bil i vaskehallen hos OK i Grindsted.

- Hvor lakken blev skadet..

- Har snakket med en mekaniker om det. Han mener det er fælgerens, der er sprøjtet op på skærmene og kølerhjelmen.

Forventer en omlakering

Sådan indleder Torben H. et brev til nationen! om de skader hans røde Audi 80 fra 92 har fået for en måned siden. Torben er nemlig ret glad for 'hende', da hun - som han skriver - kører godt i forhold til sin alder - og derfor vil han gerne fremføre sin sag for nationen! Hans brev - som firmaet der driver vaskehallen har fået mulighed for at kommentere - fortsætter nemlig således:

- Før i tiden har jeg brugt samme vask i Grindsted uden problemer.

- Men Washtech har kun vurderet sagen ud fra billederne.. lidt svært ikke.

Synes det er ret tydeligt

- Og de fralægger sig ansvaret. Selv om det er tydeligt..

- Jeg forventer da en omlakering. Blomster kan ikke lige gøre det, skriver Torben, der har sendt både billeder og svaret fra Washtec med.

Firmaet har haft fem dage til at reagere på nationen! henvendelse, der er foregået gennem deres kontaktformular på hjemmesiden, men de er endnu ikke vendt retur.

Hvad tænker du?