Skideligeglad med superliga-publikum: Tomme tribuner er TV3s skyld

TV3Viasat vil bestemme spilletidspunkter for kampene i superligaen, for at vise/tjene mest muligt på så lang sendetid som muligt. Og så vil de ellers skide stadionpublikum en hatfuld med ubekvemme spilletider, lyder der fra nationens! Steen W

- Jeg har lige set i Ekstra Bladet, at den herre, sportschef Peter Nørrelund fra TV3 Viasat mener, at 14 er for mange klubber i Superligaen med hensyn til et faldende tilskuertal og vil have skåret rækken ned til ti klubber.

- Det er stjernetosset, når nu vi endelige og heldigvis har fået udvidet klubantallet i Superligaen, så vi kan forbedre dansk topfodbold med flere kamptimer i benene og mere rutine, så at danske fodboldklubber muligvis kan gør sig bedre i europæisk topfodbold.

- Peter Nørrelund vil da blæse på, hvor mange tilskuere, der fylder diverse stadions. Det eneste han har i hovedet er, hvor høje seerratings han kan få på færre kampe til at forbedre reklameindtægteren til TV3/Viasat.



Tilskuere skal ikke kunne sidde i sofaen og se alle kampene direkte

Sådan indleder nationens! Steen W et læserbrev om et emne, der har været debatteret i årevis - antallet af klubber i de bedste danske fodboldrækker. Steen synes nemlig at 14 er helt fint antal - og han har et forslag til, hvordan der igen kan blive fyldt på tribunerne:

- Jeg mener, at tilskuerkrisen i Superligaen til dels er opstået netop på grund af f.ex. TV3Viasat, der vil bestemme spilletidspunkt for kampene i superligaen, for at vise/tjene mest muligt på så lang sendetid som muligt.

- Og så ellers skide stadionpublikum en hatfuld med ubekvemme spilletider.

- Det tidspunkt jeg mener, at kampene skal afvikles på, er med start tidspunkt fra eventuelt lørdag kl. 15.00-16.00.

- Så har folk mulighed for at handle ind før kamp og foretage sig hvad de vil lørdag aften og gerne 3-4 kampe samme lørdag.

- Søndag 4 kampe kampstart tid kl. 13.00-16.00.

- Vupti det er 7 liga kampe med masser af tilskuere, fordi de ikke kan sidde i sofaen og se alle kampene direkte.

Måske nogle vil se 2 kampe på en dag

- Og hvis to kampe ligger i byer tæt på hinanden, så starter man den ene kl. 13.00 og den anden kl. 16.00, så kan man nå 2 kampe, hvis ikke man har fået nok.

- Se det der med fodboldkampe efter klokken 18 om aftenen det er der sgu ikke mange, der gider og slet ikke familier med børn. Og børn er altså også fodboldfans.

- Og mon ikke det er tid til selvransagelse klubberne imellem om ikke billetpriserne er for dyre, slutter Steen, men hvad siger du?

Hvorfor kommer du ikke til superliga-kampe?