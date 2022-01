Skidt husleje-nyt til 150.000

- Vi er mange pensionister, der skruer ned for varmen i denne vinter fordi prisen på varme og elektricitet stiger og stiger.

Prisstigninger rammer dobbelt

- Men ud over de stigende priser på varme og elektricitet kommer der også stigende huslejer hos alle lejere, som har en privat udlejer som regulerer huslejen i henhold til nettopris index fra Danmarks Statistik.

Sådan står der i nogle lejekontrakter. Og det kan betyde en del for lejen.

Surt opstød: Pensionist får nok

Sådan skriver Rolf N til nationen! om de el- og varmeregninger der lige nu truer mange danskeres privatøkonomi - og den paragraf i huslejekontrakten, der betyder at prisstigningerne kan ramme dobbelt. Rolf bor selv i en bolig, der er dårligt isoleret, og han mener ikke at hans udlejer har nogen som økonomisk interesse i at bruge penge på isolering - nærmest tværtimod. Hans brev - som han synes Lejernes LO skal kommentere - fortsætter derfor således:

Private boligejere kommer til at tjene penge

- Det prisindex bliver jo i høj grad påvirket af stigende priser på varme og el.

- Så der er altså private boligejere der kommer til at tjene på at deres lejere får højere varmeregninger sammen med større elregninger, skriver Rolf, og nationen! har spurgt Lejernes LO (LLO), hvad de mener om situationen. Og de har sendt dette svar:

- Lejere som har en nettoprisindeksering af huslejen kan forvente en større årlig huslejestigning end tidligere år, i denne omgang.

- Danmarks statistik kalder det for den største stigning i nettoprisindekset i 13 år.

3800 kr ekstra for en lejlighed på 80 kvadratmeter

- De der rammes hårdest, er de lejere, som er flyttet ind i de sidste par år, som både har fået et højt lejeniveau og nu en høj regulering.

- Jeg vil anslå, at det formentligt er omkring 150.000 boliger, der berøres af disse prisstigninger.

- For en bolig på 80 m2 er det en årlig huslejestigning på 3.804 kr. om året, skriver Anders Svendsen, chefjurist i LLO, men hvad tænker du?