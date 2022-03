Skidt læsning for Mette

Stadig flere vil stemme nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet, viser ny måling fra Voxmeter, der også tyder på at en voksende del af befolkning har taget stilling.

- Jo mere man ser Macron fumle rundt med Putin.

- Des mere Tysklands fodslæbende opbakning til Ukraine og egoisme ifht. Europa's sikkerhedssituation udstilles.

- Des mindre ønsker man at engagere sig i et samarbejde med dem.

Se på Ukraine

Sådan skriver Rene B. i en twitter-kommentar til en ny meningsmåling om folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold. En måling, der igen-igen viser, at flere og flere melder sig under nej-fanen.

- Der er så mange vigtigere ting at gøre, end at sige ja til at skulle deltage i yderligere EU bureaukrati.

- Se på Ukraine.

- Det ender med at Tyrkiet bliver landet, der skaber fred.

Betal til NATO og drop mere EU

- Ikke EU. Ikke Tyskland. Ikke Frankrig, skriver Thomas1 i en anden kommentar, og Olhuve M. mener at Danmarks NATO-medlemsskab er det bedste argument for at stemme nej til at afskaffe forbeholdet:

- EU afstemninger afholdes kun, når vores politikere er næsten sikre på, at vi stemmer ja til mere EU.

- Det har Danskerne allerede sagt nej tak til.

- Mange danskere ser fortsat, trods Trump, Nato som garant for vores sikkerhed. Betal aftalt Nato kontingent og drop mere EU, skriver Olhuve.

Ny måling om en uge

Voxmeter spørger hver uge cirka 1.000 repræsentativt udvalgte danskere, hvad de tænker de vil stemme ved afstemningen om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet d. 1. juni.