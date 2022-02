Skidt nyt til gas-kunder: 50.000 kr i afgift

- Afskaffelse af naturgas inden for de nærmeste år vil i mangel af reelle stabile alternative energikilder, medføre øget import af forurenende biomasse, øget udledning af skadelig røg fra private brændeovne samt øget brug af kul i Danmark og i som følge af den øgede energiimport, der bliver nødvendig.

- Alt i alt vil afskaffelse af naturgas medføre flere dødsfald og øget luftforurening.

- Besynderligt, at et parti, der påstås at være grønt, vil føre an med anti grønne og helbredsskadende initiativer.

Konen klager: For koldt

Mindre russisk gas og mindre varmeregning

Sådan skriver Torben K. på den radikale politiker Rasmus Helveg Petersens Facebook-profil om de forhandlinger om hjælp til danske energikunder, der er gang i på Christiansborg for tiden. Rasmus vil nemlig gerne hjælpe de berørte danskere med en varmecheck. Men kun på en i hans øjne klog og grøn måde:

Helt oplagt

- Vi skal sætte hårdt ind for at få udfaset gas fra vores varmeforsyning.

- Fjernvarme og varmepumper er grønnere, billigere og klogere end gas.

- Hvert eneste gasfyr, vi får erstattet, betyder, at Europa skal importere mindre gas fra Rusland, at vi udleder mindre CO2, og at varmeregningen bliver mindre, siger den radikale politiker, og SF går skridtet videre, og foreslår en klimaafgift på 50.000 kroner, hvis man erstatter sit gamle naturgasfyr med et nyt.

Hjælp skal kobles sammen med skrotning

- Det er helt oplagt at koble akut varmehjælp med et øget tempo af den grønne omstilling for at sende naturgassen på pension. I SF har vi længe ment, at der skulle være et stop, og vi er rigtig glade for, at det nu er en del af forhandlingerne, siger SFs energiordfører til Ritzau, men hvad siger du?