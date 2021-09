Skiltetyve afsløret

nationen! har fået mail fra en far, der gik til politiet med tre af de 80 vejskilte, der er stjålet i Slagelse i år. Det viser at skiltene bliver brugt som gaver

- Normalt sætter de dem op på deres værelser.

- Min søn har været til fire 18-års-fester, siden der blev åbnet op efter coronanedlukningen, og alle har fået de her skilte.

- De får dem simpelthen af vennerne i gave - sådan en to-tre skilte.

15 skilte stjålet på én nat

Tegning: Patrick Byron

Fik tre skilte i gave for nylig

Sådan siger en far til en i dag 18-årig dreng, der fik tre (3) tyvstjålne kommunale vejskilte i gave af vennerne, da han blev 18 for nylig.

Faderen har givet et anonymt interview med Sjællandske(sn.dk), der ligesom nationen! har skrevet om det massive vejskilte tyveri, der er foregået i Slagelse i år. Og faderen har også skrevet til nationen! for at kaste lys over de 'drengestreger', der har kostet kommunen op mod 80.000 kr alene i år.

Den dille opfandt jeg for mange år siden

Mange spekulerede nemlig i at skiltene er stjålet fordi de kan smeltes om og sælges, men de spekulationer vil faderen gerne aflive.

De skilte, hans søn fik i gave af vennerne er nu afleveret på politistationen, og vennerne har fået at vide, at der altså er ulovligt - og farligt - at stjæle vejskilte. Ifølge faderen fik skiltetyvene 'røde ører', men kigger man på sn.dks Facebook-profil, går der adskillige skilteyve rundt på frifod. Tyve som tilsyneladende ikke skammer sig:

- Den dille opfandt jeg for mange år siden, skriver Sebastian H. således og Heino H fortsætter:

- Hvad er der nyt i det? Det skete såmænd også for 30 år siden.

Fik et ensrettes skilt

- Havde en kammerat, der var aktiv i soc.dem ungdom og til sin 18 års fødselsdag fik han et 'Ensrettet'-skilt samt et vejskilt med sit navn af 'partikollegerne', skriver Heino, men hvad med dig?