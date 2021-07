Skoda-Birgit har trykket i 1,5 år: Så dårligt

- Hej.

- Jeg har i 2019 købt min drømme bil for cirka 300.000 kr.

- Det er en Skoda Scala.

Man kan få det hele op på skærmen

- Sælgeren forklarede, at det såkaldte ’smartlink’, der sidder i radioen og kan kobles sammen med min egen telefon, så man kan få det hele op på skærmen i bilen, ikke var helt færdigudviklet endnu.

- Og at det – når det var klar og frigivet til kunderne – ville koste 2400 kr at få åbnet.

- Men det er stadig ikke frigivet.

Bilforhandler tilbyder at jeg kan købe en ny

Sådan indleder Birgit P et brev til nationen! om at eje en dejlig bil, men ikke kunne udnytte den store skærm, der er bilen, fordi noget, der har med at radioen at gøre, ikke er ’frigivet’. Birgit forstår ikke helt, hvad det handler om, men hun forstår dog, at hun er blevet behandlet dårligt at sælgeren, Skoda i Brøndby. Og det er hun træt af.

Hendes brev – som nationen! har bedt sælgeren om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg fik altså at vide at det ’smartlinck’ ville bliver åbnet mod, at jeg betalte 2400kr. Når det blev frigivet.

- Og jeg har igen i dag talt med min bilforhandler, der nu tilbyder at jeg kan købe en ny bil, hvor smartlinket virker.

- Hvad så med den bil jeg har nu.

Synes det er så dårligt

- Jeg synes det er så dårligt fra forhandlerens side, skriver Birgit, og nationen! har bedt Skoda i Brøndby svare på, om det er korrekt, at den næsten nye Skoda ikke kan køre med smartlink, og om det er rigtigt, at de har foreslået hende at købe en ny bil?

Og det vil de gerne svare på:

Skoda: Ville ønske vi havde mulighed

- Smartlinket har ikke været en del af standard udstyret på Birgits Scala, men var ekstra tilbehør, som ikke var en del af den oprindelige handel

- Samtlige SKODA partnere i Danmark ville ønske de havde mulighed for at tilbyde og sælge det til vores SKODA kunder, men fabrikken har endnu ikke frigivet det på hendes model.

Det går Birgit glip af Med SmartLink+-systemet (ŠKODA opkoblingssystem, som understøtter MirrorLink®, Apple CarPlay og Android Auto) giver bilens infotainmentsystem mulighed for, at føreren kan bruge telefonen på en sikker måde under kørsel via kabel. Alle de installerede apps, der er certificerede som værende sikre til brug i biler, er kompatible med MirrorLink®, Apple CarPlay eller Android Auto. SmartLink+-systemet omfatter også SmartGate-funktionen. Med SmartGate-funktionen får du adgang til interessante data om din kørsel som for eksempel kørselsøkonomi, køredynamik eller serviceinformationer. Kilde: Skoda.dk Vis mere Vis mindre

Vi har tilbudt en god byttepris

- Vi har haft flere dialoger med Birgit og tilbudt hende at finde en god byttepris for hendes nuværende SCALA så hun kan bytte til en anden model, som har Smartlink aktiveret fra fabrikken

- Den vil vi selvfølgeligt tilbyde Birgit en attraktiv pris for - hvilket vi også har nævnt

- Vi vil meget gerne hjælpe Birgit men det er desværre ikke muligt for nogen SKODA partnere at aktivere Smartlink i hendes SCALA.

- Jo flere eftermonteringsløsninger en SKODA partner har - jo bedre kundeservice kan vi leverer, skriver Skoda Brøndbys salgschef, men hvad tænker du?