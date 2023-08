Skoda fra 2001: Kalder i den nysynet?

- Hej

- Vi købte den 12/5-23 en nysynet bil, en Skoda Fabia fra 2001, for 16.000 kroner.

- Det er mange penge, da vi begge er pensionister.

Knækket og svigtet

- Da vi skulle have træk på bilen til vores trailer, opdagede vores mekaniker, at den ene bagfjeder var knækket.

- Og få dage efter svigtede styretøjet.

Sådan indleder Carsten J og Charlotte B. et brev til nationen! om at tro, at nysynet betyder alt OK – og så opdage, at alt ikke er OK. Det kostede mere end 5000 kr at få lavet fjeder og styrtøjsslange, og sælgeren af bilen har betalt 1300 kr retur til dem. Men Carsten og Charlotte synes at synshallen også har et ansvar.

Deres brev, som nationen! har bedt Trekantens Synshal om at kommentere, fortsætter nemlig således:

Annonce:

- Vi har flere gange telefonisk forsøgt at snakke med dem i Kolding om, hvordan bilen kunne blive godkendt med knækket fjeder og ødelagt slange.

- De mener, at fjederen er knækket efter syn. Slangen vil de ikke sige noget om. Vores mekaniker siger, at begge dele er gamle skader.

Grov i munden

- Ham i bilsynet var meget grov i munden, skriver pensionist parret, der også har fået lavet rust på panelerne efter købet og nu har fået bilen synet igen.

nationen! har spurgt synshallen, hvad de mener om de skader, der er på den 22 år gamle Skoda – og om de selv mener, at de burde have opdaget dem, da de synede den d. 9/5, tre dage før salget.

Hvad er din erfaring?

Trekantens Bilsyn har dog trods adskillige mails og telefonopkald ikke svaret, men hvad synes du?