Skolebus henter én elev: De 7 andre landsbybørn må køre selv

I februar skrev 95% (88 underskrifter) af borgerne i Hjøllund under på, at de ville flyttes fra Bryrup til Gjessø Skoledistrikt. Men kommunen siger nej, så de syv børn skal blive ved med køre selv.

- Vi er flere familier bosiddende i Hjøllund, der hører under Silkeborg Kommune.

- Hjøllund hører under Bryrup skoledistrikt, men kun ét barn fra Hjøllund går i Bryrup Skole – der er 7 børn der går i Gjessø Skole.

Hver dag henter en bus en elev

- Nu forholder det sig således at der kun indsættes skolebus til den skole, som man hører under i skoledistriktet – altså Bryrup.

- Så hver dag kommer der én bus og henter ét barn til Bryrup Skole og også bringer barnet hjem igen – ligeledes er der hver dag 4 hold forældre, der kører de 7 børn til Gjessø Skole og henter dem igen.

- Der er yderligere 3 unge, der går på HTX, gymnasium og HH i Silkeborg som også hver dag køres af deres forældre (fordi det tager 3 timer over Bryrup i stedet for 1 time over Gjessø (hvis der var en bus).

Vi vil ellers gerne betale årskort

Sådan indleder John R et brev til nationen! om det han kalder et 'lokalsamfunds umulige kamp mod en Socialdemokratisk ledelse'. John kan nemlig ikke få Mette Frederiksens ord om at være 'børnenes statsminister' til at harmonere med de hindringer, han mener der bliver lagt i vejen for at han kan få familieliv med børn til at hænge sammen. Og i det svar som Silkeborg Kommunes viceborgmester Søren Kristensen, der også er formand for Børne- og Skoleudvalget har sendt ( det kan du læse nedenfor) er der ikke umiddelbart udsigt til at det bliver bedre for John. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Der kører en skolebus Engesvang, Christianshede, Sepstrup, Gjessø (og omvendt), og da vi kontaktede trafikselskabet fik vi at vide, at vi skulle kontakte skolen, som sagde vi skulle kontakte Teknisk Forvaltning i Silkeborg, der henviste os til Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune.

- Vi forelagde så for Skoleafdelingen at vi gerne ville have Skolebussen (Engesvang, Christianshede, Sepstrup, Gjessø (og omvendt)) til at køre omkring os (en tur på ekstra 5 km). Svaret var at det var for dyrt.

- Vi sagde så at vi havde snakket med trafikselskabet og vi ville gerne via årskort betale ud af egen lomme det som det kostede (plus lidt mere), for at den skolebus kunne komme omkring os.

Men vi bor i det forkerte skoledistrikt

- Det kunne så ikke lade sig gøre fordi vi hørte under Bryrup Skoledistrikt og ikke under Gjessø.

- Vi spurgte så om ikke vi kunne komme under Gjessø Skoledistrikt, da der er 7 børn fra Hjøllund (plus 3 unge til Silkeborg + andre der vil have mulighed for at tage bussen frem og tilbage til Silkeborg) og der kun er ét barn til Bryrup. Det skulle der så være stemning for i Hjøllund (altså samle underskrifter) for at flytte Skoledistriktet fik vi at vide.

- I februar indsamlede vi så underskrifter fra ca. 95% (88 underskrifter) af borgerne i Hjøllund på at vi gerne vil flyttes fra Bryrup til Gjessø Skoledistrikt og afleverede dem til Skoleafdelingen.



Demokratiet er vist sat ud af kraft

- Vi har nu fået afslag fra Børne- og Skoleudvalgets formand Søren Kristensen (Socialdemokratiet) med den begrundelse at der IKKE er stemning for at flytte Skoledistriktet! Dette har vi bedt om at få begrundet – det vil han ikke begrunde!

- Vi ved ikke hvad vi skal gøre mere, for demokratiet ser ud til at være sat ud af kraft her i Silkeborg, skriver John, der også mener, at deres løsning er en god miljøforbedring (en skolebus i stedet for 6 (incl. dem der kører til Silkeborg med deres børn) der kører 2 gange frem og tilbage).

nationen! har spurgt Silkeborg Kommunes viceborgmester Søren Kristensen, der også er formand for Børne- og Skoleudvalget, om hvorfor der ikke er stemning for at lave skoledistrikterne om/indrette buskørslen, så det passer de seks børn, der i dag bliver kørt af deres forældre, og det vil Søren Kristensen meget gerne svare på:

Hvis vi skal ændre noget kræver det en ny debat

- Tak for din henvendelse om ændring af skoledistrikt og buskørsel til og fra Hjøllund.

- I Silkeborg Byråd afsluttede vi for ca. 2½ år siden en længere skolestrukturdebat omfattende alle 27 skoledistrikter. Derfor har vi nu en skolestruktur, hvor bl.a. Hjøllund hører under Bryrup Skoles skoledistrikt, i øvrigt som Hjøllund også gjorde før.

- Hvis der skal ændres i skolestrukturen og skoledistriktsgrænserne, så kræver det en ny skolestrukturdebat, otte ugers høring og efterfølgende byrådsbeslutning.

Vi har evalueret og vi tager ikke en by debat

- Flytning af skoledistriktsgrænser kunne også være et tema andre steder i kommunen, og derfor vil det være nødvendigt med generel drøftelse på tværs i hele kommunen, hvor andre også kunne have lignende synspunkter.

- På det seneste møde i Børne- og Ungeudvalget her i maj evaluerede udvalget den nuværende struktur, og et enigt udvalg indstillede, at der ikke iværksættes en ny skolestrukturdebat.

- Vi er opmærksomme på, at forældre og elever ikke altid synes, at det tilhørende skoledistrikt er det rigtige distrikt for dem, og bl.a. derfor har forvaltningen også mellem 50 og 100 henvendelser om året vedrørende muligheden for at benytte det frie skolevalg og flytte til en anden skole. Når det sker bliver forældrene også gjort opmærksomme på, at transporten til og fra den nye skole ikke er omfattet af skolebuskørslen.

Men det er ikke mejslet i granit - så måske om nogle år

- I det medsendte materiale er der henvist til en skolebus, som skulle køre på ruten Engesvang, Christianshede, Sepstrup og Gjessø. Vi kan ikke genkende denne skolebus. Engesvang og Christianshede ligger i Ikast/Brande Kommune og er således ikke en del af skolebuskørslen til folkeskolerne i Silkeborg Kommune.

- Til slut så vi jeg sige, at det kan lyde som om, at skolestruktur er mejslet i granit.

- Det er den ikke, og i Silkeborg Kommune er der så meget pres på nye boligområder og tilflytning af mange børnefamilier fra bl.a. Århus-området.

- Vi vil derfor højst sandsynligt komme til at diskutere løsninger på skoleområdet inden for en overskuelig årrække. Og her vil jeg heller ikke afvise, at Hjøllundområdet kan komme med i betragtning i forhold til mulige ændringer, skriver viceborgmesteren, men hvad tænker du?