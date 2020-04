Skolechef: Ingen bliver tvunget til at vaske hænder

- Det vil være spændende at høre, hvad Lolland Kommunes skole chef siger til det her.

- Og hvordan man er stillet, hvis man ikke ønsker sit barn at deltage i de mange håndvask.

Adskillige mødre er bekymrede

Sådan skriver Tina, der sammen med manden Max, i mandags fortalte nationen!, at de har besluttet at holde datteren Elena hjemme fra skole pga de mange gange børnenes hænder skal vaskes for tiden. Og at de er blevet 'truet' med at blive indberettet for ulovligt fravær til kommunen.

Se også: Tør ikke sende datter i skole: Hænderne går i stykker

Tina og Max og ret mange andre forældre har nemlig hørt, læst og faktisk også selv oplevet, at børn bliver bedt om at vaske hænder op til 15.20 gange på en dag. En mor har f.ex skrevet til nationen!, at hendes barn har fået en lægeerklæring, der ifølge hende burde betyde, at barnet skulle slippe. Og en anden mor har sendt billeder af hænder, der bærer tydeligt præg af flittig håndvask:



Se også: Syvårige Mikkel får ødelagt sine hænder: 'Vi må holde ham hjemme'

Og derfor har nationen! nu bedt Lolland Kommunes skolechef om at svare på syv spørgsmål om skolegang i en corona-tid. Tina og Max bor nemlig i Holeby:

Hvor mange gange skal en skoleelev i Lolland vaske hænder pr dag?

- Som udgangspunkt vasker vi hænder ca. hver anden time.

- Dvs ca. 4-5 gange i løbet af en skoledag afhængig af, hvornår man bliver hentet.

- Derudover huskes eleverne på at vaske hænder efter toilet besøg og før spisning.

- Flere skoler har i øvrigt indkøbt håndcreme til eleverne for, at hænderne ikke skal blive alt for tørre.

Hvad mener du om, at elever bliver tvunget til at vaske hænder 13 gange på en dag?

- Det lyder af meget og er ikke det generelle billede.

- Vi tvinger ikke eleverne til håndvask, men har efter genåbningen gjort meget ud af at lære eleverne nogle gode rutiner og instrueret dem i, hvordan man vasker hænder.

- Vi har også talt med eleverne om, hvorfor det er vigtigere end normalt med hyppig håndvask i denne periode.

Hvad kan forældre, der kun ønsker at deres børn vasker hænder 4-5 gange på en dag, gøre?

- Alle forældre vil deres børn det bedste og ønsker hverken, at deres barn bliver smittet med Corona eller at sprede smitte til andre.

- Langt de fleste forældre accepterer derfor også Sundhedsstyrelsens retningslinjer om hyppig håndvask.

- Vi kommer langt ved at holde en god dialog med forældrene og oplever det ikke som et generelt problem.

Kan man fritages for håndvask?

- Nej, vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om håndvask i skolen – det kan man ikke fritages for.

Kan man - hvis man får en lægeerklæring – fritages for håndvask?

- Nej, men man kan holde sit barn hjemme og modtage nødundervisning, hvis man af helbredsgrunde ikke kan deltage i skolen på samme betingelser som de andre elever.

Er det korrekt forstået, at forældre, der holder deres børn hjemme pga af håndvask-kravene, får ’ulovligt fravær’?

- Børn, der er i risikogruppen eller i en familie, som er i risikogruppen kan blive hjemme uden at blive registreret som fraværende.

- Derudover gælder de almindelige fraværsregler.

- Hvis man ikke har en gyldig grund for sit fravær, bliver man registreret som ulovligt fraværende.

- Bekymring om smitte, eller at man ikke vil vaske hænder, er ikke en gyldig grund til fravær.

- Vi trækker dog ikke i børnechecken ved +15% fravær i denne periode.

Hvor mange vasker du selv hænder pr dag for tiden?

- Ca. 10 gange om dagen og bruger en masse håndcreme, skriver Espen F. Andersen, der er Lolland Kommunes sektorchef, Skoler og Dagtilbud, men hvad siger du?