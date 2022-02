Skolehad: 14-årig taler ud

Det kan godt være at voksne kan koncentrere sig 37 timer om ugen - men når man er 14 år, er det for voldsomt, skriver Otto. Har han en pointe?

- På min skole møder vi kl. 8 og tager først hjem kl. 15.

- Det er et problem, og jeg tror ikke, politikerne forstår, hvor træls det er at være i skole så længe og skulle huske en masse ting.

- Man vokser jo op med at hade at gå i skole.

- Er det ikke dumt?

Alting føles så stresset

Sådan indleder Otto L et brev til nationen! om at bo i en af de kommuner i Danmark, der stadig holder fast i, at eleverne skal være på skolen til langt ud på eftermiddagen.

I Esbjerg og Holbæk, der er såkaldte frikommuner, har man på de fleste skoler afskaffet undervisning efter kl. 13. Og det synes Otto hans kommune også burde gøre.

Hans brev - som han håber kan få mere fokus på problemet - fortsætter nemlig således:

- De lange dage har en effekt på min effektivitet i skolen og generelle mentale helbred.

- Alting føles bare så stresset, når du går så sent hjem.

Børn og unge skal gå en hel arbejdsuge

- Så hvordan kan det være, at nogle synes, det er en god idé, at unge mennesker og børn skal gå en hel arbejdsuge i skole.

- Jeg går til håndbold, og min træning starter normalt ca. kl. 16. Det kan være fire gange om ugen, og det betyder jo, at jeg ikke har meget tid til at lave lektier osv., skriver Otto, der altså er meget misundelig på eleverne i de kommuner, der har kortet skoledagen ned.