Skolelærer til sur sygeplejerske: Se min løn

- Jeg ser, at den pågældende sygeplejerskers grundløn er 29.274,67 kr.

- Og at hendes mand siger, lønnen bør være som en lærers.

- Så kiggede jeg på min lønseddel.

Skolelærerens lønseddel

Hendes grundløn er 29.274,67 kr. - min er 29.409,17 kr.

- Jeg er lærer og på 'dødsløn', som vi kalder det - altså det sidste løntrin, vi kan få, og må arbejde med resten af livet som lærere.

- Min grundløn før tillæg er på 29.409,17. Altså ikke meget højere.

- Vi får så også forskellige tillæg, ligesom sygeplejersker med mange skiftende tider mv. får.

- Så de forskelle der er, må bero på tillæg, der kan svinge meget efter, hvilke opgaver man har, hvor i landet man er (vi har f.eks. områdetillæg for at kompensere lidt for boligpriser) etc.

Vi får bedre anciennitetstillæg

Sådan indleder D, der er skolelærer, et brev til nationen! om den lønkamp, de cirka 55.000 sygeplejersker kæmper lige nu. Og det brev med tilhørende lønseddel, nationen! bragte i weekenden fra en mand, der er gift med en sygeplejerske, der synes, det ville være rimeligt, at de som minimum kunne få samme løntrin som skolelærerne.

Sygeplejerskens lønseddel.

- Vi tjener mere samlet set, det er også tydeligt i tallene for gennemsnitsløn, men udgangspunktet er det samme.

- Du får den her. Som du kan se, er løn alt inklusive 38.197,32 før skat og 26.686,93 udbetalt efter skat.

Og vi får undervisertillæg

- Jeg har været lærer siden september 2002, men fordi jeg blandt andet har været lidt ude i det private, et smut i USA som lærer (hvilket underligt nok ikke anerkendes som lærer-anciennitet) og har taget noget uddannelse, tæller de først datoen fra 2008.

- Dermed kommer jeg op på højeste beløb, da grænsen for 'dødsløn' (samme løntrin resten af livet) er et sted mellem otte og 12 år - det blev vist sat ned fra 12 til otte for år tilbage.

- Vi har et noget bedre anciennitetstillæg end sygeplejerskerne. Dertil kommer andre tillæg - bl.a. undervisertillæg og over 751 timer uv.tillæg. Lærere med mange andre opgaver, som kun underviser meget lidt får f.eks. ikke disse tillæg (eller kun meget lidt af det første).

- Det ramte f.eks. skolebibliotekarerne, tillidsfolk og dem med mange it-timer.

Så udgangspunktet er sådan set det samme

- Der er altså i vores job tillæg, der gives efter funktion og ulempe, ligesom med sygeplejersker og andre off. ansatte på disse vilkår.

- Det er en konstruktion som både arbejdsgiver og fagforening er lige 'gode' om, og begge parter har derfor lige stor andel i, at der kan være så stor forskel på lønnen for samme stillingsbetegnelse.

- Man har villet sikre dem med mest ulempe flest tillæg.

- I lærernes tilfælde har der i mange år(tier) været mangel på uddannet arbejdskraft, derfor har de kunnet 'presse skruen' yderligere.

- Så ja, vi har en højere løn i snit, men udgangspunktet er sådan set det samme, skriver skolelæreren, men hvad tænker du?