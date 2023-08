Skoleleder bekymret: Elever nægter

- Vi har rigtigt mange flittige, dygtige og fokuserede elever – og det er jeres fortjeneste som forældre.

- Men....

- Vi ser med bekymring på, hvordan alt for mange elever – ikke bare i udskolingen – slet ikke investerer og prioriterer skolen.

Elever pisser i skraldespande

Mange møder uoplagte og uforberedte

- Alt for mange af vores elever kommer for sent, møder uforberedte og uoplagte og .... og nægter at gøre, det de får besked på.

Sådan lyder det i et brev til forældrene til elever på Fjordbakkeskolen i Fredericia - et brev afsenderen, skolen leder, Jens Maj Andersen, kalder en appel, der skal bruges som udgangspunkt for en snak om god opførsel på de kommende forældremøder:

Strammer op på disciplin - og spænding

- Vi vil fra skolestart ... stramme op omkring disciplin, tydelige rammer og konsekvens.

- Og ......sørge for, at det bliver endnu mere spændende at gå i skole, skriver lederen i brevet, der allerede har givet en del debat på Fredericia Dagblads Facebook-profil.

- Bakker fuldt op om den appel. Skolen kæmper sin kamp og har selvfølgelig også sine fejl - skole reform eller ej.

- Men tænker lige, at der er forældre der skal tage ejerskab over, hvordan deres børn opfører sig i skolen overfor lærere, medelever etc, skriver Louise K. der har fået 32 likes f.ex.

Sætter finger hvor det ondt

- Ynke-klynke-samfundet, der fodrer sig selv og nye generationer med egoisme og ansvarsfragåelse er essensen.

- Skolelederen sætter fingeren ind, hvor det gør allermest ondt, skriver Dahl H., mens Birgit J. også kan se sagen fra elevernes side:

De unge har det hårdt

- Tænker det er hele vores samfund, som stiller ALT for høje krav til vores unge mennesker, skriver hun, men hvad siger du?

