Skoles 'øl-straf' vækker opsigt

Seks elever fra Varde Handelsskole gik på bar, drak øl - og kom for to timer for sent hjem, da skolen var på tur til Island i 2021. De blev straffet - og må f.ex. ikke deltage i deres sidste fest, gallafesten, om en måned. Foreløbig har 11.468 jyske læsere blandet sig i straf-debatten

- Jeg tænker drengene har forstået budskabet ved, at de ikke har måttet deltage i sociale arrangementer hvor alkohol har været inkluderet.

- Håber virkelig at ledelsen genovervejer deres deltagelse i gallafesten, som for de unge er noget helt specielt

Havde skrevet under på alkoholforbud

Sådan skriver Hanne L i en af de 1100+ kommentarer, der er skrevet på Jydskeveskystens Facebook-profil om seks gymnasieelever, der ikke må deltage i den afsluttende gallafest på Det Blå Gymnasium i Varde, fordi de gik på bar, drak øl og kom for sent hjem, da de var med skolen på studietur i september 2021.

De seks - som alle er drenge - havde faktisk selv skrevet under på en såkaldt 'rejsekontrakt', hvor alkoholforbuddet fremgik. Og da de kom hjem fra rejsen fik de at vide, at deres straf for at bryde reglerne, var at de ikke måtte deltage i skole-arrangementer, hvor der er alkohol. Og fordi, der skal drikkes alkohol til gallafesten d. 23.april, så må de ikke deltage.

Forstander så vodka-foto på insta og kylede tre elever ud

Det skal ikke trækkes ud i det uendelige

Hanne er dog langtfra den eneste, der synes at straffen må være udløbet. Mere end 11.000 læsere har stemt - de fleste synes skolen skulle have straffet øldrikkerne mildere. Og Helle K. er nok en af dem:

- Man har gjort noget dumt og tager sin straf, gerne en markant, tydelig og kort og kontant.

- Det er jo ikke noget som skal trækkes ud i det uendelige.

- Oven på corona har det jo vist sig hvor stor betydning sociale fællesskaber er for unge mennesker og hvor syge vi bliver af isolation.

Man lærer af sine fejl - og konsekvens

- Det er ikke en voksen ledelse værdig, men desværre er ledelsen nok for egenrådig til at læse kommentarer, skriver Helle, mens Vivi W synes godt om konsekvens:

- Man må lære af de fejl man gør, og det gør man kun hvis der er en konsekvens ved det ...

- Ja, det er sgu pisse ærgerligt, hvad man går glip af, men sådan er virkeligheden.

- Så skulle man jo have tænkt sig om, skriver Vivi.

Fest - og gør rent på toiletterne

Rikke P - som har stor forståelse for straffen - kommer i sin kommentar med et forslag:

- Jeg kan i den grad forstå, at der skal sanktioneres, når regler brydes på en studietur.

- Lærerne er afsted med mange elever, og de har ansvaret for alle.

- Det er en hård straf ikke at komme med til Gallafest.

- Alternativ sanktion med præventiv effekt: De skal efter resten af skoleårets fester gøre rent på skolen toiletter - også efter gallafest og studenterfest, skriver Rikke, men hvad tænker du?