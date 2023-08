Skovler penge ind: Ingen krise

Hvis EU og USA havde håbet, at Ruslands økonomi ville bryde sammen på grund af sanktionerne, må de tro om igen. Der er vækst og olie- og gas indtægter på 3 milliarder hver dag

- Den svagere rubel er delvist en afspejling af effekten af sanktionerne.

- Men (rubelkursen red.) indikerer ikke en underliggende økonomisk krise.

1000 milliarder for olie- og gas

Sådan Chris Weafer, økonom fra Macro Advisory Partners til nyhedsbureauet Associated Press om den russiske valuta, der er faldet voldsomt i værdi - og Ukraines og vestens indsats for at lamme landets økonomi.

Faktisk siger økonomen at den lave rubelkurs er en lille fordel for Rusland, da de får flere rubler for de dollars, de kan hente ind på salg af olie. Og netop salg af energi - gas og olie - er stadig kilden til massive indtægter.

Og vækst på 1,5 procent

Mediet Finans.dk kan således i dag fortælle, at der er økonomisk vækst i Rusland - i omegnen af 1,5 pct. på årsbasis. Og at Putin trods EUs og USAs sanktioner henter 3 milliarder kroner om dagen fra salg af olie og gas.

Ukraine forsøger at skrue op for sanktionerne - og har netop tilføjet Bacardi Limited, verdens største privatejeede spritfirma til listen over virksomheder, de mener skal blacklistes i f.ex. danske supermarkeder.

På den liste finder man også dåsemajsgiganten Bonduelle og firmaet Mondelez, der bla, står for Marabou og Daim, men hvad mener du?

