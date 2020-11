Skrækkeligt: 769 udenlandske mink-arbejdere

- Ja, når der ikke er brug for én på arbejdspladsen, så er det afgang.

- Ud og finde nyt.

- Det er jo den eneste grund til, at de er her .. samme vilkår som os fra DK, når vi arbejder udenlands...

- Og nej, lovkravet skal ikke ændres på de 26100 for så opfordres der til løndumpning ..

Fodermester og driftsleder-ordningen, som giver adgang til det danske arbejdsmarked. Man kan også søge om ophold som landbrugspraktikant - og så er der endelig beløbsordningen.

Skrækkelig situation

Sådan skriver Kim J i en af de 300 kommentarer, der pt er skrevet på DR Nyheders Facebook om én af de i alt 769 udlændinge, der i perioden september 2019 til august 2020 har arbejdet på de danske minkfarme.

En ukrainer, der netop har købt hus i Danmark, og derfor er ret så desperat over fremtidsudsigterne.

- Det er meget træls.

- En skrækkelig situation for mig og min familie, siger manden, der er fodermester, og har kone og to børn, til DR Midtvest, der også har talt med en konsulent, der har hjulpet især ukrainske arbejder til Danmark. Konsulenten fortæller, at de er desperate, da de nu skal finde et job via den særlige 'fodermester- og driftsleder'-ordning, der betyder, at de skal have en løn på 26.000 pr måned eksl pension:

Sådan er vilkårene

Men læser man videre kommentarfeltet, så er der ikke specielt mange, der synes det er synd for minkarbejderen, der bliver arbejdsløs om et par dage, når de sidste mink er slået ned:

- Hvad med alle de familier i andre erhverv, som har mistet jobbet, skriver Susan M. f.ex og Anna P. er heller ikke med på, at det er særligt synd fopr minkarbejderne:

- Sådan er vilkårene jo for mange også dem som ikke arbejdede med mink.

- Lad nu være med at gøre deres situation til noget, som er værre end når det sket for andre.

- Corona har ramt mange erhverv og virksomheder hårdt og kostet mange deres arbejdsplads og det er synd for dem alle, skriver Anna P.

Ifølge DR viser Beskæftigelsesministeriets opgørelse fra september 2019 - august 2020, at der var 1.821 lønmodtagere beskæftiget med pelsdyravl i Danmark.

769 af dem er/var udlændinge, og de 187 kommer fra Ukraine, de 185 fra Litauen, 143 kommer fra Rumænien og 108 stammer fra Letland.