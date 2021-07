Skræmmende lønseddel

Der er færre der gider uddanne sig til sygeplejerske, og det forstår Julie Jakobsen, der er formand for de Sygeplejestuderendes Landssammenslutning godt

- Når man vælger uddannelse, så gør man selvfølgelig op med sig selv, hvilket arbejdspres og hvilken løn man ønsker at arbejde under efter endt uddannelse.

Laveste siden 2013

Sådan siger Julie Bjerg Jakobsen, der er formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning i dag ifølge Dansk Sygeplejeråds hjemmeside, om det markante fald i antallet af ansøgere, sygeplejerskeuddannelserne har oplevet i år.

Kun 4703 har nemlig ønsket at begynde en karriere i det pt. strejkeramte og omdiskuterede fag. Det er 409 færre end sidste år, og det laveste ansøgertal siden 2013. Og Julie Bjerg Jakobsen er slet ikke i tvivl om at faldet skyldes den voldsomme debat om sygeplejersker lønforhold, der har raset det meste af foråret - bla. her på nationen!, hvor vi bragt adskillige indlæg, som du kan se:



Lønnen svarer ikke til niveauet og ansvaret

- Det (har) naturligvis en betydning, at der bliver stillet skarpt på, at lønnen slet ikke svarer til det uddannelsesniveau og det ansvar, man skal løfte bagefter, siger Julie Bjerg Jakobsen, men hvad siger du?