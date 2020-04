Skræmt DSB-mand: Frygter påsketrafikken

DSB oplyser at de har flere aflysninger end nye pladsreservationer, men en DSB-ansat er bange for påsketrafikken.

- De sidste par dage har jeg oplevet noget der skræmmer mig mere end jeg har været skræmt siden krisen startede.

- For siden statsministeren meldte ud, at man snart er klar til at åbne op, tager flere og flere toget.

- Sådan oplever jeg det i hvert fald i Intercity-togene. Og flere af mine kolleger siger det samme.

- Folk har kufferter med og er formentlig på vej på familiebesøg.

- Påsken nærmer sig - det fornemmer man godt.

Tager folk forskud på åbningen?

Sådan indleder P (nationen! kender mandens navn og adresse) et brev til nationen! om rejselyst, påskeferie og coronasmitte. Et brev han synes skal læses af så mange som muligt, da regeringen og myndigheder jo anbefaler at man bliver hjemme og rejser så lidt som muligt.

nationen! har bedt DSB svare på, om de kan se, at der er flere der rejser mellem landsdelene nu - og deres svar kan du se nedenfor. Ps brev fortsætter nemlig således:

Går på arbejde med stor risiko

- Kan det virkelig passe?

- Er der flere og flere, der tager let på krisen og er begyndt at ignorere myndighedernes anbefalinger? Tager folk forskud på åbningen af samfundet?

- Jeg håber at jeg tager fejl, men jeg frygter at jeg har ret - at krisen blusser op igen, hvis folk ikke står fast og står sammen - hver for sig.

Det gør vi for folk der arbejder

- Vi skal ikke begynde at tage let på det hele, blot fordi kurven knækker, for så har de sidste par uger været spildt. Så stiger kurven igen.

- Jeg går på arbejde med stor risiko for at blive smittet. Det samme gør mine kolleger. Dette gør vi, så alle der er ansat i kritiske funktioner, stadig kan komme til og fra arbejde.

Ikke for at Jensen fra Køge kan rejse til Nordjylland

- Vi gør det ikke for sjov. Vi gør det ikke så familien Jensen fra Køge kan besøge svigerfamilien i Nordjylland.

- Jeg håber at alle tager ansvar og følger regeringens anbefalinger - også selvom kurven er knækket og vi snart kan åbne samfundet op i små etaper.

- Det er nu, i disse sidste kritiske uger, vi skal tage os sammen og vise at vi stadig forstår alvoren.

Forstod hvad Margrethe sagde

- At vi lyttede til, og forstod, hvad hendes majestæt, Dronning Margrethe, sagde da hun talte til os.

- At vi stadig forstår vigtigheden af hvad statsministeren har gentaget indtil flere gange:

- At vi skal stå sammen, ved at holde afstand, skriver P, og nationens! har bedt DSB om at kigge tal for rejsende i de seneste fire dage og på antallet af pladsreservationer i påsken. De svarer således:

Flere afbestillinger end nye reservationer

- Vi kan konstatere, at kunderne har lyttet til og rettet sig efter regeringen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

- Lige nu har vi et rekordlavt antal solgt billetter til påsketrafikken og samtidig overstiger andelen af afbestillinger antallet af nye reservationer.

- Og så har vi suspenderet salget af Orange-billetter og ekstraordinært tilbudt refusion af Orange-billetter.

- I alle Fjern- & Regionaltog har vi desuden indført krav om pladsbillet, og i påsken udbyder vi kun cirka halvdelen af sæderne i toget, skriver DSB’s informationschef Tony Bispeskov, men hvad tænker du?