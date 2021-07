Skrap billetdame: Den nummerplade er hvid

Bygmester Karl fik sig noget af en overraskelse, da personalet hos Molslinjen beskyldte ham for at snyde med erhvervs-bizzen. Og han blev så vred, da de blev ved, at han skrev til nationen!

- Hej.

- Jeg har et lille byggefirma, Bygmesteren Darum ApS, med 2 ansatte inklusiv mig selv. Herunder 2 biler også.

- Vi bygger fortrinsvis på Fanø, og har gjort det i de sidste 15 år.

- Vi har en erhvervsbizz i begge biler, for nem billettering og så får vi lidt rabat også.

Har fungeret fint i mange år

- Molslinjen trækker så beløbene direkte fra min firmakonto, hvilket jo er en del af aftalen.

- Dette har fungeret fint og upåklageligt i mange år. Men.

- Torsdag d. 24/6 checker vi begge biler ind ved FanøFærgen ca. kl 06.25 og sejler til Fanø 06.35.

- Kl. ca. 10.00 bliver jeg ringet op af Molslinjen, hvor jeg først bliver beskyldt for, samme morgen kl 06.42 at have forsøgt indcheck med en hvidpladebil med reg.nr. CF97026.

- Og bedt om sende en registreringsattest.

Er det en joke?

Sådan indleder Karl J et brev til nationen! om farven på den nummerplade, der har siddet på den en hans firmabiler i syv år. Og om den måde billetdamen på havnen i Esbjerg og resten af Molslinjens personale har behandlet ham på.

For Karl kan jo med sine egne øjne se, at nummerpladen er gul, men lige meget hvor mange mails han sender til Molslinjen, der driver Fanølinjen, har han ikke fået noget svar. Hans brev - som han håber kan sætte lidt fut i færgefirmaet - fortsætter nemlig således (nedenfor kan du se Molslinjens kommentar):

For vi har ikke nogen bil på hvide plader

- Jeg tror først det er en joke, men forklarer da, at vi ikke ejer en hvidpladebil i firmaet, at nævnte bilnr. er en gulpladebil, og har været det siden 2011 da jeg købte den.

- Jeg nævner også, at nævnte bil på det tidspunkt faktisk sejlede på vandet mellem Esbjerg og Fanø. Jeg forklarer også, at jeg ikke lige nu og her kan fremsende en registreringsattest, da jeg står på en byggeplads på Fanø.

Argumenter preller af

- Alle argumenter preller totalt af på damen, som siger: Vores medarbejder har talt med din medarbejder ved færgelejet og din medarbejder sagde at firmaet kun har hvidpladebiler'.

- Jeg svarer, at det jo umuligt kan være min medarbejder, da han altså sejlede ude på vandet på samme tidspunkt, sammen med bil og bizz.

- 2 timer senere modtager jeg mail om at mine bizz er lukket!! Samt at jeg skal betale en kontrolafgift på 600,-

- Jeg forsøger herefter flere gange at ringe og få nogen i tale hos Molslinjen. Men får blot at vide, 'at det er sådan det er og ellers må du sende en mail, da det ikke er muligt at få nogen overordnede i tale”

Det er sådan det er: Molslinjen hæver 600 kr

- Inden jeg når hjem samme dag, har Molslinjen hævet 600,- på min konto, skriver Karl, der efterfølgende har sendt adskillige mails om forløbet, kopi af registreringsattest, billeder af de gule nummerplader mm. til Molslinjen. Uden at få svar.

nationen! skrevet til Molslinjen for at høre deres svar på, hvad der er foregået i den mystiske sag - og de har sendt dette svar:

Molslinjen: Vi tilstår - vi forvekslede hans bil

- Denne bliver en ren tilståelsessag.

- Vi forveksler hans bil med en anden.

- Jeg kan simpelthen ikke forklare, hvordan vi får hans bil forvekslet.

- Det foregår i Aarhus via kamera i Esbjerg – men selv der ser det efterfølgende ret tydeligt ud, at vores kunde tjekker ind med en gulpladebil.

- Hvordan det så efterfølgende går til, at vi heller ikke får svaret på hans henvendelser, må skyldes ferietravlhed, men det er selvfølgelig slet ikke tilfredsstillende, at vi først fejlagtigt pålægger ham en afgift for derefter ikke at svare med det samme, når han klager berettiget.

Nu tager vi fat i ham - noget med fribilletter

- Vi har straks krediteret ham for afgiften, og hans aftale virker nu helt som sædvanligt.

- Vi tager nu fat i ham for at finde ud af, hvordan vi kompenserer ham for denne ærgerlige fejl – det må blive noget med fribilletter, men det aftaler vi med ham, skriver Jesper Maack, PR- og kommunikationschef hos Molslinjen, men hvad tænker du?