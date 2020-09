Skrot-problem: Kører snart bilen i havnen

- Hej.

- Vi har købt en Kia Rio i november sidste år – det var en der ifølge synsrapporten skulle skrottes efter 5 måneder.

- Vi betalte 3500 kr.

- Men vi har haft bilen til skrothandleren, der prøvede at komme af med den, men som endte med intet at gøre.

- Så vi måtte hente den igen.

Skal jeg brænde den af eller køre den i havnen?

Sådan indleder Michael K et brev til nationen! om den bil, han har stående ude i haven. Michael vil ikke have den mere, da han ikke må køre i den, men som du kan læse, så er skrot-systemet meget langsomt for tiden – og derfor vil hane gerne have nationen! ind i sagen. Vi har derfor bedt Miljøstyrelsen, som står for skrotning af biler i Danmark, om at kommentere hans brev – deres svar kan du læse nedenfor. Michaels brev fortsætter nemlig således:

- Skat og motor-styrelsen kan heller intet gøre, og når vi ringer til alle de andre styrelser, der er i Danmark, er bilen enten væk i systemet - eller os har den 4 nummerplader / 2 stelnumre.

- Jeg har spurgt om vi bare skal brænde den af eller køre den i nærmeste havn (det er den i Havnsø), for vi vil ikke have den stående.

Vi er vist ikke de eneste

- Vi hører også fra andre, der kæmper med skrotsystemet.

- Kan i ikke finde ud af hvad der foregår, skriver Michael, og Miljøstyrelsen - der har læst Michaels brev - oplyser, at Administrationen af skrotningsgodtgørelsen foretages af Dansk Producentansvarssystem (DPA-System), og at der 1. januar 2020 blev indført en digital skrotningsproces.

- Det er DPA-System, som stiller det digitale system til rådighed.

Miljøstyrelsen: Forskellige grunde til fejl

- Generelt kan jeg fortælle at opstarten af systemet har været vellykket, idet der i ca. 92% af sagerne træffes afgørelse, men der er problemer med nogle biler, hvor der af forskellige grunde sker fejl på systemet.

- Der arbejdes i øjeblikket på en løsning, skriver Miljøstyrelsen, og DPA skriver til nationen! at de godt kan bekræfte, at der i sjældne tilfælde forekommer fejlregistreringer om et køretøj i Motorregistret.

- Det er en sådan fejl der i første omgang har betydet, at den pågældende bil ikke kan registreres i det digitale skrotningssystem (DUS), som trækker på data fra Motorregistret.

Bilejeren får information når vi har en løsning

- DPA-System arbejder i øjeblikket sammen med Miljøstyrelsen på at finde en løsningsmodel for skrotning af sådanne biler med fejlagtigt registrerede data.

- Bilejeren vil blive informeret af DPA-System, når der findes en løsning, skriver Thomas Hansson, CFO, Dansk Producentansvar (DPA), men hvad synes du Michael skal stille op?