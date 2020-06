- I er blevet alt for dyre.

- Nok er den god, men ikke så god.

Fra 23,5 i 2018 til 19,5 i 2018

Sådan skriver Frank V i den kommentar, der er skrevet på jv.dk om Esbjerg-fabrikken Cocio Chokolademælk A/S, der netop har afleveret regnskab for 2019. Et regnskab der igen-igen viser at overskuddet skrumper.

I 2017 var overskuddet på mere end 40 millioner kroner, i 2018 var det faldet til 23,5 million og i 2019 er firmaets salgsarbejde endt med et overskud på 19,5 millioner kroner.

Kendt og elsket og vil gerne sælge mere

Det er Arla, der ejer Cocio, og forventningerne for 2020 er at skabe et resultat der er lidt bedre end de seneste år:

- Cocio-mærket er allerede et kendt og elsket brand i Danmark, og vi vil gerne fortsætte med at engagere forbrugere og øge relevansen for det yngre segment.

- Derfor vil vi fortsætte med at digitale og sociale medier, skriver Cocio, men hvad siger du?