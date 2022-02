Sku aldrig ha' købt den

- Hej

- Min datter købte en Citroen C3 diesel i maj 2019. Hun købte netop en helt ny bil, da hun arbejder og pendler fra Korsør og til Fakse hver dag. Samt hun kører hver 14 dag til Åbenrå, hvor hun skal hente sin datter, der er hos sin far.

- Da bilen bliver leveret er alt fryd og gammen, men bilen er ikke mere end ca 4-6 mdr, da den begynder at ryste kraftigt og tabe omdrejninger.

Først skifter de koblingen

- Man prøver så at skifte kobling for at se om dette ville afhjælpe problemet, men uden effekt.

Sådan indleder Ronny J. et brev til nationen! om den bil, hans datter købte for 170.000 kr for snart tre år siden – en bil, der har været på værksted 8-10 gange – og som flere gange har haft brug for vejhjælp. Ronny synes nemlig Citroen har behandlet hans datter rigtig skidt – og nu håber han det her brev, kan få bilgiganten til at vågne op.

Så skal svinghjulet skiftes

nationen! har bedt Citroen Danmark om at svare på, om de selv synes den bil de solgte, har været pengene værd – og om de kan love, at Ronnys datter ikke ender med en gigant regning for bilen, der pt har kørt 143000 km. Deres svar kan du læse nedenfor – Ronnys brev fortsætter nemlig således:

- Efter nogen tid igen prøvede man så at skifte svinghjul som havde en lille effekt, men bilen var stadig ikke som man kunne forvente af en ny bil.

- Det har været et mareridt for hende, for ved aldrig hvornår hun skal bruge vejhjælp for at komme hjem.

Og nu taler de om ny motor

- Bilen holder nu og kan ikke køre, da tandremmen er blevet gnavet istykker. De taler om ny motor (til 60.000 kr). Og det værksted hvor den står nu er af den overbevisning, at det er fabrikationsfejl fra fabrikken af.

- Men … Citroen Danmark forlanger nu, at den på et aut Citroen-værksted.

- Min datter har fået at vide, at så snart bilen lander hos dem, så vil taksameteret køre, og hun er nu bange for, at det vil komme til at koste hende over 60000 kr, hvis bilen skal til forhandler`s værksted.

- Når alt kommer til alt har denne bil været noget bras fra dag 1 af og det er ikke lige det man regner med, når man køber ny bil for at være sikker på at have en stabil bil, når man nu skulle køre så langt, skriver Ronny, og nationen! har modtaget disse svar fra Citroen Danmark:

Når I kigger på bilens reparationshistorik, er der så noget I synes, der ser usædvanligt ud?

- Det der falder i øjnene, når vi kigger på bilens historik, er at bilen aldrig har fået udført serviceeftersyn på et autoriseret Citroën-værksted, og ikke har været forbi et autoriseret Citroën-værksted i et helt år og hele 50.000 km.

- Bilen har et service interval på 1 år eller 30.000 km, afhængigt af, hvad der kommer først. Desværre har bilen som nævnt, aldrig fået udført serviceeftersyn på et autoriseret Citroën-værksted.

- Bilen har nu kørt 143.000 km, og det er en lang periode og mange kilometer, hvor vi ikke har en chance for at vide, hvad der er sket med bilen – er den blevet serviceret og hvis ja, har det så været rettidigt og i henhold til fabrikkens forskrifter?

- Garantihistorikken viser, at bilen har fået udskiftet svinghjul, nox-føler, urea-dysse og touchskærm, samt udført 2 fabrikskampagner, hvilket der ikke er noget odiøst i.

Hvor mange værkstedsbesøg har en C3 normalt på 2,5/3 år?

- Det er umuligt at definere generelt – det kommer helt an på kørselsmønster, antal kørte kilometer og hvorvidt service er overholdt efter fabrikkens forskrifter.

Vil I anbefale andre kunder med stort kørselsbehov at købe C3?

- Ja, absolut.

Kan I love, at Ronnys datter ikke ender med en gigant regning, når hun kører den på et af jeres værksteder?

- Da bilen som nævnt ikke har været på et autoriseret Citroën-værksted i et år og 50.000 km, har vi ikke mulighed for at kende reparationens omfang og derfor kan vi helt naturligt ikke love, hvad en pris på en eventuelt reparation ville være.

Og synes I selv, at I være den her service bekendt?

- Det er svært at yde service, når vi er blevet fravalgt af kunden. Selv inden for garanti-perioden vælger kunden at få serviceret sin bil et andet sted end et autoriseret mærke-værksted.

- Hvis kunden havde valgt at få serviceret sin bil på et autoriseret Citroën-værksted, havde vi haft mulighed for at yde kulance og dermed hjælpe kunden ekstraordinært ud over garantien – denne mulighed har kunden selv fraskrevet sig ved at fravælge et autoriseret Citroën-værksted, skriver Citroen, men hvad siger du?