Sku' Danmark ha' bænket Eriksen?

Portugals storspil i tirsdags - uden superstjernen Ronaldo - har skabt vild debat. Nogen mener endda, at Danmark også skulle have forsøgt at spille uden vores superstjerne

- Hvad er Portugal uden Cristiano Ronaldo?

- Mega gode, det kunne ses i dag.

Skred alene: Ronaldo droppede fejring

Ligesom uden Eriksen

Sådan skriver Mogens R. i en af de 106 kommentarer, der er skrevet på TV2 Facebook-profil om Portugals storsejr over Schweiz forleden - og den ret så opsigtvækkende beslutning, Portugals landstræner traf om at bænke superstjernen Ronaldo.

Og Peter H. er åbenbart ret enig med Mogens. Han mener endda, at landstræner Kasper Hjulmand skulle have forsøgt at gøre det samme med Danmarks største stjerne:

- Ligesom Danmark måske vil være det uden Eriksen, skriver Peter nemlig i en kommentar, der har fået 3 likes. Samme holdning har Ove D, der skriver på Bold.dks Facebook:

- Ja da. Som Danmark er bedre uden Eriksen, skriver Ove.

Annonce:

Viste ikke lederegenskaber

Ekstra Bladets Mads Glen Wehlast er i en analyse om Danmarks kollaps heller ikke begejstret for Eriksen , der ikke 'viste de lederegenskaber på banen, som man med rette havde forventninger til'.

- Eriksen blev på intet tidspunkt den afgørende spiller, fordi han slet ikke ramte det niveau, han ellers har vist tidligere på året efter sit comeback, skriver fodboldeksperten, men hvad tror du?