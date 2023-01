Sku' lige have været mænd

Hvordan reklamerer man for pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiver-uddannelser i Sydjylland? Et banner med tre kvinder vækker opsigt

- Ja, det skulle lige have været tre mænd, der reklamerede for traditionelle 'mandefag'.

Ligestilling?

Sådan skriver Kim O. i en kommentar på Facebook om et debatskabende banner, uddannelsesinstitutionen UC-Syd har sat op i Aabenra. Den regionale nyhedsmaskine JV skriver i dag om sagen, for Kim O. er nemlig ikke den eneste, der synes, det er mystisk, at det er tre kvinder, der skal reklamere for fag, der er domineret af kvinder:

- I ligestillingens navn ... eller hvad?

- UC Syd i Aabenraa reklamerer som andre uddannelsesinstitutioner i disse dage for at få nye studerende.

- I Aabenraa har vi så fire kvindeuddannelser - eller hvad, skriver Ole O. således, og Per E. er lidt mere specifik:



Hvor er ringen i næsen?

- Det undrer mig, at det ikke er en afrikaner, en muslim og en dansker med ring i næsen, tatoveringer og regnbuefarvet hår, skriver Per, der mener, at UC-Syd befinder sig i et andet århundrede.

Ved ikke om det generaliserer

Avisen har talt med UC-Syds kommunikationschef, der fortæller, at banneret kun handler om at vise, hvilke uddannelser der er i Aabenraa. Og slet ikke om, hvilke elever og hvilket køn eleverne, der går på uddannelserne, har:

- Jeg ved ikke, om banneret er med til at generalisere det, men det var det billede, som vi synes passede bedst, siger han til avisen, men hvad siger du?