Sku' skide: Så opdagede han skiltet

Naturstyrelsen har sat kameraer op for at registrere dyr. De siger selv, det er at begrænset antal, og at de ikke vil markere, hvor de sidder. Det ville Peter ellers gerne have

- Jeg var den anden dag i skoven med min far på 72.

- Så skulle han ’lave stort’ og ville gå ind i skoven væk fra stisystemet for at få det klaret.

- Til vores forskrækkelse så vi en seddel sat op af Miljøministeriet vedr. videoovervågning.

Far turde ikke

Sådan indleder Peter F. et brev til nationen! om den dejlige danske natur – og det dejlige moderne danske samfund, der elsker at overvåge. For hverken Peter eller hans far var vilde med udsigten til at blive filmet i skovskider-stilling.

Og selv om de kiggede grundigt efter, kunne de ikke se de omtalte kameraer, så de kunne gå lidt væk. Peters brev – som nationen! har bedt den filmansvarlige Naturstyrelse om at svare på – fortsætter nemlig således:

Men kan det være rigtigt?

- Min far turde så ikke skide i skoven af frygt for at blive filmet, så han sked i bukserne.

- Men kan det virkelig være rigtigt, at vi nu også kan blive fanget på kameraer i naturen?

- Vi har rigeligt af overvågning i samfundet i forvejen, og jeg undrer mig over, at det sted kameraet er monteret ikke er tydeligt mærket enten med farvet bånd om træet eller lignende, skriver Peter, der også er en flittig svampesanker og heller ikke ønsker at blive filmet i den situation.

Tegning: Patrick Byron

Ingen har klaget - og det er lovligt

nationen! har spurgt Naturstyrelsen, om de har fået andre henvendelser fra film-forskrækkede danskere og om de vil mærke kameraerne, så mennesker kan søge væk fra dem, og de har sendt det her:

- Naturstyrelsen bruger i begrænset omfang kameraer til at registrere dyr.

- Antal kameraklager: 0

Vil I mærke træer fremover?

- Nej.

- Vi følger gældende lovgivning for skiltning af kameraovervågning, også i det pågældende eksempel.

- Skiltet er opsat for at man kan se, at kameraet er lovligt opsat, skriver Naturstyrelsen, men hvad mener du?