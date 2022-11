Skuffede kunder: Tre store problemer

- Et så lavt gennemsnit vidner om, at der er sket noget i branchen.

- Kunderne oplever 1. høje priser, 2. lange ventetider og 3. utilstrækkelig hjælp.

Tegning: Patrick Byron

El er noget man snakker om

Sådan siger Sofie Breum, Country Manager i EPSI Rating Danmark, om de 3.110 interviews med danske privatkunder, der er foretaget fra 9. august til og med 14. oktober. Og de svar, der er givet, der meget tydeligt viser, at kunderne er blevet mere og mere sure.

Det havde vi ikke forventet

For to uger siden kunne Ankenævnet på Energiområdet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortælle nationen!, at de i år har modtaget 287 sager på el-området. Til sammenligning fik nævnet 149 el-sager i 2021 og 145 i 2020. Og nu sætter Epsis interview altså en fed streg under, at danskerne og elselskabernes forhold er blevet værre:

- Kunderne har i 2022 sat sig ind i deres el-aftaler og el er ganske enkelt blevet et small-talk emne.

- Det havde vi ikke forventet, og selvom selskaberne har længdes efter mere interesse fra kunderne, har mængden været overvældende i selskabernes nuværende setups, siger Sofie Breum, der også har lavet en liste over de forskellige selskabers karakterer, men hvad siger du?

