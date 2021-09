Skuffet: DR's kamerafolk så ikke kæmpe-tifo

DR viser fodboldkampene i Sydbank Pokalen. Men de vil ikke love, at de viser billeder af de tifoer, fanklubberne tager med til kampene

- Som man også kan se i mange af de andre pokalkampe, vi har vist, filmer vi meget gerne, hvad der foregår blandt fansene, herunder tifoer, hatte, flag og hvad der ellers sker.

- Men sagen er, at DR's produktion ikke vidste, at der var et tifo blandt Nykøbings fans – blandt andet fordi det befandt sig på samme side som kameraerne.

Det kræver vi ved de er der

- Som sagt vil vi gerne vise tifoer, men det kræver, at vi ved, at de er der. Så der var på ingen måde tale om et bevidst fravalg af Nykøbings tifo.

Sådan lyder det i dag fra Anders Kern Boje, underdirektør i DR Nyheder med ansvar for sporten. I går kunne nationen! nemlig fortælle om skuffelse i Nykøbing Falster over, at DR ikke viste billeder af den 120 kvadratmeter store tifo, fangrupperingen Nordkurven havde med onsdag, da Nykøbing FC smaskede FCK.

Tror du at du ville have opdaget et 120 kvadratmeter stort banner på dette stadion? Foto: Kortforsyningen/Skraafoto

Uanset hvor flot: DR vil ikke love noget

Mere end 7000 læsere har deltaget i en afstemning om tifo, og de 6211 af dem synes, DR burde have vist den. nationen! har derfor spurgt DR, om de vil love at vise billeder af den tifo, Nordkurven samler sammen til lige nu. En tifo, der kunne f.eks. bruges, når Nykøbing møder Kolding i næste pokalkamp. Det vil DR ikke love:

- Generelt om DR's redaktionelle valg herunder valg af billeder, kan jeg sige, at en af DR's kerneværdier er uafhængighed foruden værdier som alsidighed, mangfoldighed, kvalitet, kreativitet, åbenhed og ansvarlighed.

- Det skal medarbejderne altid styre efter.

- Så uanset hvor flot et banner, fansene i Nykøbing laver, kan vi aldrig på forhånd love, at vi viser det, skriver underdirektøren, men hvad tænker du?

