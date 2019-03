Skuffet mor klager: 15-årig søn afvist på diskotek

- Hey.

- Jeg skriver fordi jeg og mange andre - nok cirka 2000 - har haft en lorte aften. pga et sted der hedder NOVA.

- Vi troede vi skulle til fest, men så ender det med, at vi ventede 3 timer uden foran i kulde og regnvejr..

Unge mennesker spildte deres lørdag

- Til sidst kom vagterne og sagde til os, at alle der skulle ind til Nova lige så godt kan gå hjem - efter vi har stået der ude i 3 timer.

- Det vil sige, at cirka 2000 unge mennesker har spildt hele sin lørdag på dette...

Sådan lyder en af de mails, nationen! har modtaget om tilløbstykket 'Trafiklysfest' i Stenløse Centeret på Nova/Diskotek X/Den Dansende Viking lørdag aften. Mailen kom fra en skuffet ung mand, og en mindst lige så skuffet mor beskriver aftenen således:

- Vi sendte en gruppe unge mennesker afsted for at gæste diskoteket i går. Sikke en skuffelse.

- Ud af en gruppe på 15 kommer 5 ind.

Min søn kommer ikke ind - det gør hans ven

- De 5 vælger at betale for VIP adgang. så de kan gå ind og ud og hele tiden er garanteret adgang. Og at det så slet ikke passer, er dybt uacceptabelt.

- Min søn kommer ikke ind, men det gjorde hans ene kammerat, som skulle sove hos os.

Men så er døren alligevel lukket

- Vennen går ud til min søn efter 10 minutter for at aftale hvad de gør, men da han så skal ind igen, vælger I at sige at døren er LUKKET.

- Han kunne i første omgang heller ikke få sin jakke, men efter lidt snak frem og tilbage fik han den endelig udleveret. Det er fuldstændig uacceptabelt.

- Jeg forventer faktisk at I tilbagebetaler de 200 kr. han har betalt, og jeg synes det er under alt kritik, at i behandler vores unge på den måde.

Stakkels unger sendt hjem uden overtøj

- Så må I lave arrangementet anderledes, skriver moderen, og en far, der bruger lidt færre ord, har denne klage:

- Angående en episode på diskotek i Stenløse. Episoden drejer sig om de stakkels unger blev sendt hjem uden overtøj, skriver faderen.

nationen! har bedt diskoteket om at svare på anklagerne - om lukket dør og manglende overtøj - og herfra er svaret, at der var styr på det - men at man er parat til at give penge tilbage, hvis nogen mener, de er blevet snydt:

- Alle der har betalt, er kommet ind, så det passer ikke - disse få henvendelser til dig.

Nogle har ventet er par timer pga misforståelser

- Udover dette er der nogle få VIP gæster, der har måtte vente et par timer i løbet af aften grundet misforståelse, at de troede, de ikke kunne komme ind, som de selvfølgelig godt kunne.

- Men grundet brandtilsynet, der var hernede og at man lovligt kun må ha et vist antal gæster inde, som vi selvfølgelig overholder grundet sikkerhed, var der nogle VIP gæster, som kom til at vente lidt udenfor, da de ikke havde hørt efter vores oplysninger udenfor og grundet de var fulde.

- Og da dette er en ungdomsfest, vil vi ikke ha' berusede unge indenfor hos os.

Vi lader de berusede stå lidt udenfor

- Og da en del af gæsterne går ud på deres VIP og drikker udenfor og så tror, de kan komme ind igen, så lader vi dem stå lidt ude og får rusen ud, da vi selvfølgelig har et ansvar overfor forældre og myndigheder.

- Så vi lukkede for indgangen, til der var plads igen og derfra gik alt efter planen igen og VIP virkede som det skulle resten af aften.

- Ganske få af dem, hvor vi føler at VIP var vores skyld, har vi taget fat i og tilbudt gratis VIP til næste fest. Vi snyder selvfølgelig ikke vores gæster.

- Vi ville selvfølgelig ønske, at alt kunne ha' gået hurtigere, men hverken vi eller de unge er herre over, hvornår brand tilsynet kommer eller ventetid.

Vi kunne have skovlet penge ind

- Vi kunne ha tjent det 5 dobbelte i løbet af aften og bare lukket folk ind, men vi har selvfølgelig de unges sikkerhed og loven i første række.

- Både politi, Natteravne og os selv var meget tilfreds med hvordan vi lukkede ned - osse i frygt fpr at de unge kunne mase hinanden. Men igen kan man ikke gøre alle tilfredse.

- Skulle du være opmærksom på nogen som er blevet oplyst forkert af pågældende dørmænd, skal de være velkommen til at skrive til storebroderen Den Dansende Viking, hvor vi selvfølgelig læser den enkelte sag og vurderer hvorvidt vi skulle ha tacklet noget forkert.

Vi vil heller ikke være urimelige

- Det er selvfølgelig er vigtigt for os, at vi heller ikke er urimelige, hvis vi har lavet en fejl på nogle VIP gæster i løbet af aften, skriver John Jensen, der også peger på de problemer, han som festarrangør har med at en del børn ikke altid fortæller tingene som de er, når de kommer hjem til forældrene.