Skuffet: Morten købte seng til 28.000 for 99 kr.

- Sagen er den at jeg 18/3-19 bestiller en Wonderland-seng på IDEmøblers hjemmeside.

- Jeg får med det samme en bekræftigelse på mail omkring min bestilling. I mailen står der, at jeg vil få en ordre bekræftelse inden 24 timer.

- Dagen efter modtager jeg en ordrebekræftelse, og jeg regner derfor med, at tingene selvfølgelig er i orden.

Dagen oprinder

Sådan indleder Morten R. et brev til nationen! om den seng, han havde glædet sig til at sove i – men som han nu har fået besked om, han IKKE kommer til at sove i. I hvert fald til den pris, han betalte.

nationen! har bedt IdeMøbler om at svare på Morten brev – det ønskede de ikke. Mortens brev fortsætter nemlig således:

- Der går så et par uger, og jeg får sms og mail om, at min seng er ved at blive pakket og sendt til det ønskede afhentningsted, hvilket er i Herning i dette tilfælde.

- Endelig oprinder dagen, hvor jeg får besked om, at jeg kan hente min nye seng, og jeg tager derfor i Bauhaus for at leje en bil til formålet.

Det kan jeg så ikke alligevel

- Men da jeg står ude ved Bauhaus, bliver jeg pludselig ringet op fra et nummer, jeg ikke kender. Det er en ansat fra IDEmøbler, som siger, at jeg ikke kan komme og hente min seng, da det er en fejl, at den at sat til den pris, jeg har købt den til.

- Det er jeg meget uforstående over for, da det er næsten en måned siden, jeg bestilte sengen, og jeg har fået utallige beskeder og mails om, at alt er i den skønneste orden vedr. sengen. Og så synes jeg ikke, de kan ringe, 10 minutter før jeg ville stå ude hos dem, og ændre alt.

- Sengen havde en pris på omkring 28.000 og var sat ned til 99 kr.

- Jeg synes, et velrenommeret firma som IDEmøbler burde stå ved de aftaler, de indgår, specielt set i lyset af alle de beskeder, de giver mig om, at jeg snart får min nye seng.

De vil ikke engang kompensere mig for min tid

- De vil ikke engang kompensere mig for den tid og det besvær, jeg har haft med at skaffe bil, fordi de siger, at det er en fejl. Men det jo en fejl fra deres egen side!

- Det eneste, de vil give mig, er, at jeg kan ’få lov’ til at købe sengen til 24.500 kr., hvilket jo er grinagtigt. Jeg tror, enhver anden kunde, der kom ind i butikken, ville få lov at købe sengen til den pris.

- Så om ikke andet synes jeg, en eller anden form for kompensation er på sin plads, i og med at jeg har brugt tid og kræfter på det her cirkus.

- Men jeg synes også, at jeg kan læse på Forbrugerrådets hjemmeside, at man har ret til at få sin vare til den aftalte pris, hvilket jeg stadig mener, jeg skal, skriver Morten. Men hvad tænker du?

IDEmøbler ønsker som skrevet ikke at kommentere sagen, og de ønsker heller ikke at tage en dialog med kunden igennem medierne, men hvad tænker du?

