Skuffet over Cirkusrevyen: Vil have penge retur

Vi bor i Jylland:

Fuldt forståeligt med en udsættelse, vores er rykket fra 10. juni til 21. oktober.

Men vi bor i Jylland og har lejet lejlighed i København i den uge, men skal nu betale 1000 kroner i gebyr for aflysning af lejligheden (hvis vi ikke vælger at tage derover alligevel).

Vi har ikke mulighed for at holde ferie på andet tidspunkt således at vi kan udnytte nogle nye billetter.

Er det rimeligt at der slet ikke er nogen for for kompensation i sådan tilfælde, evt voucher til forstilling næste år ?

Hvis ikke, er det så fuld lovligt at sælge de nye billetter på fx DBA ?

Kuddi T

Cirkusrevyen Hej Kuddi.

Ja, det er jo en rigtig ærgerlig situation. Vi kan desværre kun ombooke billetter til de programsatte forestillinger, der nu er fra den 28. juli, men kontakt gerne vores billetkontor fra på mandag, når du har modtaget de nye billetter :-) Mvh Morten, Cirkusrevyen

Min svoger kommer fra Spanien:

Synes det er underligt at man ikke kan vælge at få pengene retur.

Vi står med 4 billetter hvor de 2 er min søster og svogers som bor i Spanien til dagligt.

Vi bookede så vi kunne se den sammen i mens de er på sommerferie heroppe. Charlotte P

Cirkusrevyen Hej Charlotte. Det er jo en helt ekstraordinær situation for os alle sammen, og det har bestemt ikke været en nem beslutning. Da der er tale om en programændring og ikke en aflysning, tilbyder vi derfor at billetterne kan ombyttes til en anden spilledag. Vi håber, det hele kan løse sig, selvom det er en svær situation for rigtig mange af os. Mvh. Morten, Cirkusrevyen

’det er jeg helt enig med jer i, men når man bor i udlandet normalt og kun er på sommerferie så synes jeg ikke det er ok. Vi kommer selvfølgelig men synes ikke det er i orden de skal have det tab hvis vi ikke kan få solgt billetterne til anden side.Charlotte P

Skal føde:

Øv... os der har billetter inden, kan vi få prisen refunderet så...

Vi kan nemlig ikke rykke vores tur pga. en termin i starten af august.

Charlotte L.

Cirkusrevyen Hej Charlotte. Det er en rigtig ærgerlig situation for os alle, men vi er så glade for, at vi kan gennemføre Cirkusrevyen 2020. Du har mulighed for at bytte billetterne til en anden spilledag i sæson 2020, såfremt du ikke kan komme på den nye spilledag. Du får en mail med flere informationer inden så længe :-) Mvh. Morten, Cirkusrevyen

Det hjælper jo ikke noget, når man har et lille barn, der ikke kan blive passet...

Vi skal have mulighed for at få pengene retur, tænker jeg.

Med en termin den 4. august kan vi sådan set ikke bruge en dato efter d. 28/7 til noget som helst.

Charlotte L

