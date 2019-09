Skuffet over politiet: Falsk annonce lover sex i alle huller

På Amager sidder en kvinde og ryster af skræk for sin ex-kæreste og for alle mulige klamme mænd, der har læst en falsk annonce på scor.dk. Og da hun bad politiet om hjælpe sagde de 'sæt en seddel på døren'.

- Hej.

- Jeg kontakter jer fordi jeg ik' ved, hvad jeg ellers skal gøre.

- Min ex-kæreste er voldelig og vil ikke lade mig være.

- Jeg har endda fået en overfaldsalarm, fordi han var voldelig.

Tror de tror at jeg gerne vil voldtages

- Men nu har han oprettet en falsk annonce på scor dk. Og det banker på min dør hele tiden, klamme mænd, der tror de skal have sex.

- Jeg føler faktisk de går rundt og tænker, at jeg gerne vil voldtages.

Sådan indleder S en mail til nationen! om den totalt utrygge situation hun sidder i lige nu. Hun føler sid udsat for stalking, vold, chikane, trusler og udstilling af hendes person og adresse, og da hun ringede til politiet i fredags for at få hjælp, så var der ikke rigtig nogen at få. Hendes brev - som politiet kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således:

Politiet sagde at jeg skulle sætte en seddel på døren

- Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre mere.

- Politiet siger at jeg skal hænge en seddel på min dør, hvor der står 'at jeg ikke (brugernavn fra den sexside han har oprettet ) bor her.

- Det er en joke, for fanden.

- Hjælp, skriver S, der også er i tvivl om, hun skal bede scor.dk om at fjerne annoncen - eller om den er vigtig, for at politiet kan finde ud af, hvem der har oprettet den.

Kan ikke kommentere en verserende sag

nationen! har bedt Københavns Politi svare på, om end ’sæt-en-seddel-på-døren’ er den korrekte måde, at hjælpe en desperat kvinde på, men i det svar politiet i dag har sendt, nøjes man med at bekræfte, at S ringede:

- Københavns Politi har modtaget en anmeldelse af annoncen.

- Det er en verserende sag, som vi ikke har mulighed for at kommentere, skriver politiet. men hvad tænker du?

Se også: Ung pige til ond hacker: Fuck dig, de fotos sku' ikke på Google