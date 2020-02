Skuffet over Power: Bjarke vil have nyt komfur

Da Bjarke havde renset komfuret for at lave nytårsmenuen til et selskab på 11, begyndte problemerne

- Vores komfur begyndte at springe sikringerne i huset, efter vi havde lavet en pyrolyse-rens på det d. 30/12.

- Det var kritisk, for vi skulle være festværter nytårsaften for 11 personer, J, så jeg ringer først til Power, så til Gram og til sidst til hvidevarecenter vest.

Endte med gasgrill og brors komfur

- Det lykkedes ikke at få nogen til at komme, så vi endte med at benytte min brors gasgrill og hans komfur (han bor 150 meter fra mig).

Sådan indleder Bjarke K et brev til nationen! om service, garanti og sikkerhed. Hans to år gamle Gram-komfur, som han købte for 4998 kr i februar 2018, står nemlig lige i køkkenet – men han tør ikke bruge det. Og han synes, at den service som Power har ydet, er under al kritik. Hans brev – som Power kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Første besøg - skal lige bestille dele

- Efter nytår kommer der så en reparatør. Det er d. 7.1 og han kan ikke lave det, og skal bestille nogle dele.

- Han kommer igen d.14/1 for at skifte delen, samtidig ser han, at også andet i komfuret er brændt af. Han bestiller nye dele igen.

- 3. gang han kommer er d.22/1 og her lykkedes for ham at ordne komfuret.

- Men dagen efter er den gal igen. Da min kone står og laver mad står der pludselig gnister ud fra komfuret.

Efter 3. besøg stod der gnister ud

- Jeg ringer til power og siger, at nu kan nok være nok. Jeg vil ikke risikere min families liv med et komfur, der står gnister ud af og jeg vil have et nyt.

- Men de holder på deres ret, om at komfuret SKAL repareres og at jeg IKKE har ret til at få det ombyttet.

- De kommer blandt andet med forklaringen om, at de skal jo også have en forretning til at kører rundt og de ikke bare kan ombytte et komfur til 5000 kr./, og at det er mere miljøbevidst osv osv.

- Den 6.2. kommer teknikeren så for 4. gang, på trods af jeg TYDELIGT har sagt til power, at jeg ikke ønsker at få repareret mere på et komfur, der er kommet gnister ud af.

Det virker - men vi tør ikke

- Nu står vi med komfur, der virker, men som vi ikke tør bruge.

- Vi synes Power skal give os et nyt, skriver Bjarke, men hos Power glæder de sig over, at de fire servicebesøg endte med, at komfuret virker:

- Der skal selvfølgelig ikke komme gnister ud af et komfur, og det er både uheldigt og beklageligt, at reparatøren fra komfurproducenten i januar ikke var i stand til at udbedre fejlen.

- Den autoriserede reparatøren meddeler nu, ligesom Bjarke, at fejlen er blevet udbedret, og at det to år gamle komfur igen trygt kan bruges, skriver Michael Gregersen Aftersales Manager, POWER, men hvad tænker du?