Skuffet: Ville låne to P-pladser i tre måneder

Alle skal vise samfundssind - også kommunen. Og derfor bad forpagteren på en lille restaurant i Kerteminde om lov til at lave udeservering på to P-pladser til sommer.

- Jeg vil (....) høre, om der er mulighed for, at jeg i sommerperioden (f. eks fra d. 01.06.21 til 01.09.2021) må låne de to parkeringspladser, som ligger overfor Restaurant Havnen.

- Og opsætte et par bord/bænke sæt og et par parasoller og have udendørs servering på stedet til gavn for byens borgere og alle sommerturisterne?

Borgmesterens sko

Sådan skrev Sanne F., der driver restaurant Havnen i Kerteminde Havn, i en mail til Kerteminde Kommune i februar måned.

Sanne er nemlig som alle andre i restaurationsbranchen hårdt ramt af corona-nedlukningen, og ideen om at kunne servere fadøl og stjerneskud på de to pladser lige foran den lille restaurant, var smadder oplagt - troede hun.

Svaret er nej

Men kommunen har nu ifølge Fyens.dk svaret nej, og begrundet afslaget med, at retsaurantgæster på P-pladsen kan være farlige for trafikken - og at et 'ja' pga af corona-situationen kunne få andre til at tro, de kunne få lov en anden gang.

Typisk Kerteminde

Sanne er ikke glad for den beslutning, og i de ti kommentarer, der er skrevet på Fyens,dk er der heller ikke megen glæde over den kommunale afgørelse:

- Borgmesteren trænger nok til et par større sko, skriver Ib , der har fået seks likes og Jan W har fået syv likes for denne konstatering:

- Typisk Kerteminde.

- Havde man været godsejer i kommunen, kunne alt lade sig gøre skriver Jan, men hvad tænker du?