Emilia K er en af de 30.000 efterskoleelever, der havde håbet, at politikere ville give dem lov til at vende tilbage til skolerne og vennerne, nu hvor Danmark skal genåbnes. Men hun må vente.

- Jeg må ærligt indrømme, at jeg har været meget overrasket over, hvor meget opmærksomhed, efterskoler har fået på det sidste.

- Jeg synes det er så fedt. At vi endelig er blevet hørt.

- Og at mange er enige med os, og som sagtens kan forstå hvordan vi har det.

Har aldrig fulgt så meget med i politik

Sådan indleder Emilia, der startede på Gunslevholm Efterskole d. 11 august 2019 og blev sendt hjem d.11.3, et nrev til nationen! om at sidde derhjemme hos mor og far, og tælle timer, dage ig uger indtil hun kan se venner på efterskolen igen.

Emilia skrev for tre uger siden et meget læst indlæg her på nationen!, hvor hun fortalte, hvor meget hun savnede sine efterskolevenner - og hvorfor det ville være en god ide, at de 30.000 elever kunne vende tilbage til deres skoler.

Se også: Jeg skulle ikke have rejst frivilligt

Og Emilia har også læst og hørt, at en del politikere, har været åbne for at lade eleverne vende tilbage. Men natten til fredag i sidste uge brast drømmen – politikerne valgte IKKE at åbne efterskoler og højskoler. Og det synes Emilia er skuffende:

- Jeg tror aldrig jeg har fulgt så meget op i politik, som jeg gør nu, Det har været dejligt at se at så mange partier, gerne vil kæmpe vores sag.

- Så meget mere skuffet er jeg over at det ikke er vores tur til at komme ud i samfundet igen.

- Vi havde nok alle et håb om, at det ville lykkes. Men det var desværre ikke udfaldet…

Se også: Tusindvis af elever protesterer: Går glip af mest

Det er et meget kostbart år

- Derfor vil vi kæmpe for, at det er os næste gang, men senest den 10 Maj.

- Jeg er sikker på at både personale og elever, er klar på at gøre hvad der skal til, for at vi kan komme hjem.

- Min søsters konfirmation er blevet aflyst, det er noget vi ved vi kan udskyde.

- Men det kan man bare ikke med et efterskoleår.

- Det er et meget kostbart år, og være væk så længe, som vi har nu, gør ondt., skriver Emilia, men hvad tænker du?