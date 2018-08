Skulle spise med de andre: Fastende muslimske fanger føler sig krænkede

De andre spiser kl. 16.30, men for at markere Arafat-dagen d. 20 august ville tre muslimske fanger i et svensk fængsel, gerne have maden med til deres celler, så de kunne vente med at spise til kl. 20.30, hvor solen gik ned. Det fik de ikke lov til.

- Hvis ens frihed er så vigtig, så skal man bare lade være med havne i fængsel.

- Det er meget enkelt.

Vi føler os krænkede

Sådan skriver Fanny B i en meget populær kommentar (1000 likes) på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om de muslimske indsatte i fængslet Fosieanstalten, der føler sig så krænkede over den behandling de fik, da de ville markere Arafat-dagen d. ved at faste.

De indsatte - som gerne ville vente med at spise indtil solen var gået ned - fik nemlig, at vide, at de ikke måtte tage mad med i cellerne, og at de skulle droppe deres faste og spise sammen med de andre, hvis de ville have mad:

- Vi indsatte, som er muslimer her på Fosie - føler os krænkede og uretfærdigt behandlede af kriminalforsorgen.

Man har ret til at praktisere sin religion

- Ifølge reglerne har man ret til at praktisere sin religion. Men her på Fosie misbruger de loven mos os.

- Den som faster på (Arafat) dagen gør en god gerning og får syndsforladelse for mange af suine synder hos (Allah) Gud, skriver mændene ifølge Aftonbladet i deres klage som er sendt til den svenske ombudsmand, Justitieombudsmannen (JO).

Den fungerede fængselschef siger til avisen, at han aldrig havde hørt om Arafat-dags-faste , og at de indsatte nok godt kunne have fået lov, hvis bare de havde besked om fasten noget tidligere end samme morgen.

- Det er lidt vanskeligt, at skaffe mad som på en hygiejnisk måde kan holde til at blive opbevaret i en celle.

Man skal bare følge reglerne ligesom alle andre

- Og det var jo rigtig varmt i august, siger han, men kigger man de 334 kommentarer som klagen har fået på Aftonbladets Facebook igennem, så er der ikke meget opbakning til de indsatte eller den fremkommelige fængselschef:

- Ingen skal have nogen form for særbehandling.

- Hvis men er i fængsel, skal bare følge reglerne ligesom alle andre.

De tænkte ikkd på religion, inden de kom i fængsel, og religion skal ikke styre et fængsel eller noget som helst andet sted, end i deres hjem, skriver Natasha Ø i en kommentar, der ar fået 227 likes.

En dags faste - to års syndsforladelse

På Islamguide.dk kan man læse mere om Arafat-fasten - som i år faldt d. 20. august. Det øverste punkt på listen over gode grunde til at Arafat-faste lyder således:

1. At faste denne dag er tilgivelse for to år. Synder fra det sidste år og det kommende år. [Sahih Muslim]



Hvad havde du gjort hvis du var fængselschef? Og forstår du godt, at de tre muslimer føler sig krænkede?

